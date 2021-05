Schiaffo al Volo – Episodio 1. Il podcast di Eurosport sul mondo del tennis a cura di Jacopo Lo Monaco e Simone Eterno fa il suo esordio al termine di una settimana importante: . Il podcast di Eurosport sul mondo del tennis a cura di Jacopo Lo Monaco e Simone Eterno fa il suo esordio al termine di una settimana importante: Matteo Berrettini raggiunge la finale del torneo di Masters 1000 di Madrid . Il tennista romano non riesce a fare il colpaccio così come Sinner non c’era riuscito a Miami, ma è comunque un segnale importante per il tennis italiano. Nella sconfitta di Matteo, Simone vede più l’abitudine di Zverev a questo tipo di partite, mentre per Jacopo la discriminante è stata dal punto di vista fisico.

Qui sotto trovate il Podcast completo della puntata 1

Nel torneo femminile Aryna Sabalenka ha messo fine alla striscia importante della Barty: Jacopo e Simone discutono su chi ricorda la bielorussa tra le giocatrici del recente passato. Spazio anche per la sorpresa della settimana Badosa, per cui anche qui si accenna a un paragone importante come Maria Sharapova.

Per la prima volta dal 1973, ovvero da quando c’è il ranking, il tennis americano maschile non ha un giocatore in Top30. Jacopo e Simone provano a capire il perché, tra una società che è cambiata e un sistema formativo sportivo che negli Stati Uniti privilegia gli sport di squadra.

Internazionali d’Italia al via : il tema caldo è lo stato di forma di Nadal. Simone si sbilancia, mentre Jacopo “non si fida” di Rafa: anche nel 2019 fece grande fatica nei tornei di avvicinamento a Parigi, poi lasciò le briciole.

Lo schiaffo della settimana è per il sistema hawk-eye anche sulla terra rossa: l’esperimento di Madrid non convince. Simone cita un aneddoto a tal proposito successo a Monte Carlo con Nadal, Jacopo vorrebbe coinvolgere di più i giudici di linea.

Qui l’intera puntata di Schiaffo al Volo. Il podcast di Eurosport sul mondo del tennis è disponibile anche su

