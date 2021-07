Schiaffo al Volo – Episodio 7. La prima settimana di Wimbledon ha regalato tanti spunti. Qualcuno ha fato polemica perché sull'erba di scivola, ma Jacopo sposa "il lamento" di Kyrgios: troppi scambi, sembra una "terra bagnata".

Qui sotto il Podcast intero da ascoltare gratuitamente

Minuto 8:00 circa inizia tutto il discorso legato agli italiani, dal ko al primo turno di Sinner agli obiettivi rispettati da Sonego e Berrettini, che sfruttano anche un buon tabellone. Cosa aspettarsi adesso. Matteo ha "l'obbligo" del quarto di finale, mentre Sonego con Federer sul centrale ha più chance di quante non ne avesse avute due anni fa a Parigi.

Minuto 17:00 circa si analizza la polemica della settimana, ovvero la rinuncia di Sinner a disputare le Olimpiadi: qui Jacopo e Simone si scontrano, per uno non c'è nulla di male, mentre per l'altro ci poteva stare andare in ogni caso nonostante il momento negativo. In ogni caso una decisione non così clamorosa.

Minuto 25:00 circa si entra nell'analisi di Federer. Lo svizzero arriva alla seconda settimana dopo una partita con Norrie dove qualcuno lo dava "sfavorito". Qui Jacopo si arrabbia e si apre un bel tea di discussione.

Minuto 37:00 circa tutta l'analisi dei risultati nel femminile, con i ko già al 2° turno di 6 delle prime 10 del seeding: ma Jacopo sottolinea come il momento non fosse dei migliori. Da qui poi ci si sposta sugli screzi tra Tomljanovic e Ostapenko; l'analisi dell'episodio e la domanda: che cos'è sportivo e cosa meno?

Il finale è poi dedicato al consueto Schiaffo della Settimana: con Jacopo che pizzica le risposte in conferenza di Victoria Azarenka e Simone che apre uno spunto sul tema accrediti, giornalismo a distanza e "censure" più o meno light.

Qui l'intera puntata di Schiaffo al Volo.

