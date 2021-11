Schiaffo al Volo – Episodio 23. Puntata ricchissima del podcast, che sfora abbondantemente l'ora di registrazione e fa arrabbiare Simone. Tantissimi temi, ma la partenza è dedicata ovviamente a Djokovic. Il serbo torna, vince e mette lì due record a legittimare il chi è e la sostanza del tennista. Jacopo e Simone sottolineano i meriti. La discussione però è ampia e va a toccare anche Medvedev e Zverev. Sul russo Simone sottolinea come forse debba limare qualche piccolo dettaglio dal punto di vista mentale, su Zverev invece c'è una statistica piuttosto emblematica che apre a una discussione.

Minuto 20:00 circa e si accende il dibattito sul "tifo francese". Jacopo e Simone questa volta hanno due posizioni leggermente differenti: ne viene fuori una discussione vivace, il tutto partito dalla da una domanda degli ascoltatori riguardante quanto accaduto durante il match tra Gaston e Alcaraz.

Minuto 27:00 circa e si apre tutta l'analisi alle ATP Finals. La partita di Sinner con Alcaraz, dove secondo Jacopo lo spagnolo ha giocato per vincere mentre Jannik per non perdere. Mentre Simone provoca chiedendosi quanto sia meritato l'ingresso di Casper Ruud alle ATP Finals visti i suoi risultati stagionali negli slam e visto come sia arrivato quasi un quarto dei suoi punti della Race.

Minuto 43:00 circa e la seconda parte del podcast tocca tantissimi argomenti. Dalla Russia campione alla Billie Jean King e trascinata da una super Samsonova alle accuse di Shuai Peng a un alto funzionario del governo cinese, autore, secondo la tennista, di molestie nei suoi confronti. Ma anche il ritorno di Thiem nel 2022 e un finale con un mini-focus dedicato alle Next Gen Finals al via da martedì a Milano.

La conclusione è come sempre per lo Schiaffo della Settimana: Jacopo lo rifila a Tsitsipas, che nelle sue dichiarazioni vola un po' troppo alto.

Qui l’intera puntata di Schiaffo al Volo. Il podcast di Eurosport sul mondo del tennis è disponibile anche su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Amazon Music. Per le vostre domande a Jacopo e Simone c’è Twitter: hashtag #SchiaffoalVolo.

