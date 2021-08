Schiaffo al Volo – Episodio 12. L'apertura del podcast è ovviamente dedicata ai 40 anni di Roger Federer, tra passato, presente e futuro. Il suo forfait anche da Toronto non lascia presagire grandi cose, ma per Jacopo va bene così: piuttosto che vedere Federer perdere 6-0 da Hurkacz, meglio il ritiro. Simone è di opinione opposta: ogni partita in più con Federer in campo va sempre bene. I due però condividono il ricordo sulla miglior partita...

Minuto 10:00 circa la discussione passa all'argomento scottante di questo podcast: il doping. L'oro di Jacobs a Tokyo 2020 ha aperto alle insinuazioni della stampa anglosassione. Simone spiega la situazione nello specifico e poi si ricollega al caso Yastremska, con le motivazioni della sua assoluzione uscita proprio in settimana dal tribunale indipendente dell'ITF. Il concetto però è più ampio: quanto è pulito lo sport professionistico? Dov'è il limite di legalità? E' meglio sapere o non sapere? Jacopo dice la sua a riguardo.

Minuto 31:00 circa si passa a Lorenzo Musetti, escluso da Toronto per violazione del protocollo Covid-19. Una leggerezza, ma anche dei protocolli che secondo Simone non hanno più alcun senso.

Minuto 34:00 circa e si passa a Jannik Sinner, oggetto di ampia discussione nella puntata n°11 del podcast. E' Jacopo ad analizzare il suo cammino (poi trionfale) a Washington. E la sentenza è meno scontata di quanto si possa credere.

Il finale è poi dedicato al consueto Schiaffo della Settimana: senza sberle tennistiche, Jacopo si prende una licenza extra e si butta sul calcio...

Per le vostre domande a Jacopo e Simone c'è Twitter: hashtag #SchiaffoalVolo.

