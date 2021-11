Schiaffo al Volo – Episodio 24. Puntata ricchissima del podcast che si apre con il tennis giocato e l'analisi sulla prima giornata alle ATP Finals. Da un ottimo Djokovic per Simone a un ottimo Medvedev per Jacopo, la copertina se la prende ovviamente Matteo Berrettini e il suo infortunio. Per Jacopo non si può parlare di sfortuna. La sua tesi farà discutere.

Qui sotto il Podcast intero da ascoltare gratuitamente

Minuto 25:00 circa e si accende il dibattito sulle WTA Finals, dove la protagonista sono state Paula Badosa e Anett Kontaveit. Jacopo dice la sua, sostenendo che l'estone prima a poi potrebbe uscire dalla bolla; e pone anche l'attenzione su Muguruza, secondo lui molto fastidiosa per le ambizioni di Badosa.

Minuto 33:00 circa e si va di nuovo sul caso di Shuai Peng e la sua 'scomparsa' dai radar. A Simone non è piaciuto tantissimo il comunicato della WTA, che è sì a suo parere in una posizione delicata ma non risolve la questione principale: ovvero come sta e dov'è la tennista cinese.

Minuto 43:00 circa e la seconda parte del podcast tocca tantissimi argomenti. Dalle Next Gen dominate da Alcaraz a Tommy Paul e il suo successo a Stoccolma.

La conclusione è come sempre per lo Schiaffo della Settimana, che questa settimana scatenano soprattutto Simone su due temi scottanti. In primis c'è la questione biglietti alle ATP Finals, col pasticcio dell'overbooking e la gestione dei rimborsi che non è avvenuta (su alcuni casi testati) in ordine cronologico di prenotazione; dall'altro il fatto che i governi del tennis maschile e femminile non si parlino e abbiano di fatto mandato in onda in contemporanea i due eventi di punta. Jacopo sposa le sue battaglie.

Qui l’intera puntata di Schiaffo al Volo. Il podcast di Eurosport sul mondo del tennis è disponibile anche su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Amazon Music. Per le vostre domande a Jacopo e Simone c’è Twitter: hashtag #SchiaffoalVolo.

