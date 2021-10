Schiaffo al Volo – Episodio 19. L'apertura del podcast è dedicata a un'ampissima analisi sui risultati degli italiani nei primi giorni del torneo di Indian Wells 2021. Da Sinner e le pressioni, a Berrettini e gli acciacchi; ma anche Paolini e la sua crescita, Trevisan e qualche buon risultato. Jacopo e Simone fanno un'ampia analisi.

Minuto 20:00 circa e il discorso si approfondisce un po' di più per il capitolo Musetti. La crisi di risultati è oggetto di discussione. Simone sostiene che forse sarebbe meglio prendersi una pausa, tanto la classifica c'è; Jacopo è d'accordo, ma amplia il discorso al futuro: cosa vuole diventare Musetti da grande? Il paragone con quanto non fatto da Dimitrov in carriera e una potenziale complicata - ma decisiva - decisione per l'anno prossimo (e non solo).

Minuto 43:00 circa e si va sul tema della settimana, ovvero un'intervista di Opelka rilasciata alla stampa americana piuttosto cruda e che ha aperto vari temi. In primis: quella del tennis è la peggior stampa? Jacopo e Simone ne parlano come sempre senza troppi peli sulla lingua. L'analisi passa poi al tennis negli Stati Uniti, a quanto convenga a un ragazzo americano provarci e ad altri aspetti legati alla disciplina.

Il finale è come sempre per lo Schiaffo della Settimana: Jacopo per una volta se la prende con i bookmakers, mentre Simone si unisce al lamento della stampa britannica per il trattamento dei giornalisti ai tornei e una situazione di emergenza che non reputa più come tale.

Qui l’intera puntata di Schiaffo al Volo. Il podcast di Eurosport sul mondo del tennis è disponibile anche su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Amazon Music. Per le vostre domande a Jacopo e Simone c’è Twitter: hashtag #SchiaffoalVolo.

