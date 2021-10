Schiaffo al Volo – Episodio 20. L'apertura del podcast è dedicata al vincitore del torneo maschile di Indian Wells, Cameron Norrie. Jacopo parte con una splendida analisi tecnica sul perché sia un giocatore 'differente', Simone sottolinea l'andamento nel corso dell'anno: partito da 74 del mondo, nella Race ora è Top10 e mette nei guai Sinner per un posto a Torino.

Minuto 14:00 circa e il discorso si approfondisce un po' di più. Partendo da Norrie, ma anche passamdo per i risultati di Basilashvili, Dimitrov e Fritz - e in generale dei Masters 1000 nel 2021 - il commento si fa più ampio e approfondito sulla varianza nel mondo del tennis. Jacopo e Simone hanno la stessa idea: un male se si vuole fare soldi, un bene per i veri appassionati.

Minuto 22:00 circa e si va sulla vincitrice Paula Badosa. Il suo torneo super, ma anche la dimensione 'zen' di Victoria Azarenka. Come essere diventata una "persona migliore" possa essere controproducente nel mondo dello sport professionistico. Oltre a loro spazio anche a Emma Raducanu e al nuovo coach, rigorosamente in prova. Jacopo non è molto convinto della scelta.

Il finale è come sempre per lo Schiaffo della Settimana: Jacopo lo rifila a Zverev, che avrebbe potuto attestare la sua nuova dimensione di favorito sul cemento. Simone invece si è messo il cuore in pace: nulla sarà più come prima.

Qui l’intera puntata di Schiaffo al Volo. Il podcast di Eurosport sul mondo del tennis è disponibile anche su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Amazon Music. Per le vostre domande a Jacopo e Simone c’è Twitter: hashtag #SchiaffoalVolo.

