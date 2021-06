Schiaffo al Volo – Episodio 5. La vittoria di Matteo Berrettini al Queen’s apre le discussioni sulle ambizioni di Matteo in vista di Wimbledon: in pochi hanno fatto meglio di lui sull’erba negli ultimi due anni e da settimo della Race, con quasi 1000 punti di vantaggio sul nono, a Londra Berrettini con un bel torneo potrebbe ipotecare un posticino in vista delle ATP Finals a Torino.

Minuto 14:00 circa il focus si sposta sulle vittorie di Samsonova a Berlino e Jabeur a Birminghman. La russa in particolare secondo Jacopo ha buoni margini, e potrebbe scalare ancora la classifica.

Minuto 21:00 circa si passa a uno dei temi più delicati che ha lasciato la settimana: Roger Federer. Cosa aspettarsi a Wimbledon e quali sono i problemi dello svizzero? Simone sostiene che poco si debba pretendere, mentre Jacopo si concentra sull’aspetto tecnico e l’importanza del servizio.

Minuto 32:00 circa è di nuovo dedicato alla questione Naomi Osaka, che dopo il forfait di Wimbledon conferma di attraversare un periodo delicato. Jacopo però sostiene che anche in questo caso la superficie abbia “aiutato” a prendere la decisione...

Minuto 41:00 circa è dedicato alle Olimpiadi, con un primo sguardo sui qualificati italiani e alla posizione dei big: dopo Nadal ci saranno altre defezioni importanti? Jacopo sostiene che se non dovesse fare un buon Wimbledon persino Djokovic potrebbe ripensarci, mentre Simone è convinto di no, anzi che il serbo sia troppo legato alla sua patria per rinunciarvi.

Il finale è poi dedicato al consueto Schiaffo della Settimana: questa settimana più un “buffetto” che uno schiaffo vero e proprio, anche perché la Kasatkina male se l’era già fatta da sola...

Qui l'intera puntata di Schiaffo al Volo. Per le vostre domande a Jacopo e Simone c'è Twitter: hashtag #SchiaffoalVolo.

