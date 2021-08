Schiaffo al Volo – Episodio 11. Punta maxi del podcast, che sfora il limite dell'ora di chiacchiere. L'apertura è ovviamente dedicata al torneo olimpico, con tutte le medaglie, i protagonisti e le storie. Un'ampissima analisi: da Zverev, poco considerato prima di oggi dai tedeschi, alla Bencic e la 'spinta' emotiva di giocare per la Svizzera. Ma anche la Russia, protagonista ovunque ma non con il favorito Medvedev, la Spagna con la grande prova di Carreno. Insomma, l'ampia analisi di quanto successo e del valore del torneo: snobbato all'inizio, ma poi...

Qui sotto il Podcast intero da ascoltare gratuitamente

Tokyo 2020 ZVEREV CORONA IL SOGNO, ORO CONTRO KHACHANOV: GLI HIGHLIGHTS IN 5' UN GIORNO FA

Minuto 32:00 circa la discussione passa a Novak Djokovic. Per la terza olimpiade consecutiva addirittura a secco di medaglie. Simone si spiega il clamoroso crollo con un calo fisico, mentre per Jacopo la situazione è diversa. Il crollo è mentale ed è una notizia. Proprio Djokovic infatti aveva dichiarato durante il torneo che la domanda che aveva ricevuto più spesso dentro il villaggio olimpico era stata una richiesta di consiglio su come gestire la pressione. Questa batosta influirà su US Open? Jacopo e Simone discutono anche di questo.

Minuto 45:00 circa si passa a Jannik Sinner, che ad Atlanta incassa la quarta sconfitta consecutiva: mai successo prima da quando è professionista. Ampissimo tema di discussione, con Simone che sottolinea uno stato forse un po' confusionale del ragazzo mentre Jacopo analizza il tipo di gioco.

Il finale è poi dedicato al consueto Schiaffo della Settimana: Jacopo e Simone qui concordano, a entrambi non è piaciuto "l'infortunio" di Djokovic prima del match che valeva il bronzo nel doppio misto.

Qui l’intera puntata di Schiaffo al Volo. Il podcast di Eurosport sul mondo del tennis è disponibile anche su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Amazon Music. Per le vostre domande a Jacopo e Simone c’è Twitter: hashtag #SchiaffoalVolo.

Djokovic: "Io e Ibra campioni per la mentalità balcanica"

Tokyo 2020 DOPPIO FEMMINILE, NESSUNA SORPRESA: ORO PER KREJCIKOVA/SINIAKOVA IERI A 09:58