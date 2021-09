Schiaffo al Volo – Episodio 17. L'apertura del podcast è dedicata alla Laver Cup e al dominio dell'Europa. Un'edizione con meno pathos rispetto alle precedenti 3. Jacopo e Simone discutono a tutto tondo, tra problemi di fondo e potenziale rivisitazione del regolamento.

Minuto 20:00 circa e la discussione va all'attualità. La vittoria di Hurkacz a Metz complica un po' i piani di Sinner per la corsa a Torino, ma Jacopo resta fiducioso. Parlando però del torneo francese e di quello giocato ad Astana, il tema si sposta sulle riforme per il futuro dell'ATP che a inizio settimana ha presentato i nuovi Masters 1000 per il 2023. Ne viene fuori una bella analisi.

Minuto 37:00 circa e si va al tennis femminile. La bella vittoria di Kontaveit a Ostrava conferma quando Jacopo aveva già segnalato nelle settimane scorse, mentre Simone torna anche sul primo successo di Jasmine Paolini a livello WTA. Un'analisi complessiva del momento.

Il finale è come sempre per lo Schiaffo della Settimana: Jacopo ha qualcosa da dire alla gestione del caso Zverev alla Laver Cup, mentre Simone è inferocito con un 'certo metodo' di "giornalismo" e il caso legato alle foto di Djokovic che hanno fatto il giro del mondo.

Qui l’intera puntata di Schiaffo al Volo. Il podcast di Eurosport sul mondo del tennis è disponibile anche su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Amazon Music. Per le vostre domande a Jacopo e Simone c’è Twitter: hashtag #SchiaffoalVolo.

