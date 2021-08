Schiaffo al Volo – Episodio 14. L'apertura del podcast è un momento di serietà tennistica prima dello scatenarsi di punti di discussione importantissimi, tipo cosa fa in bagno Tsitsipas così a lungo o perché secondo Simone dovrebbero costruire dei fossati a fondo campo per Medvedev. Jacopo e Simone discutono del successo di Zverev a Cincinnati, della sua carriera nel 2 su 3 e del perché sia così differente da quella con i match 3 su 5. Poi ragionano se sia Sascha l'avversario di Djokovic a New York: Jacopo è dubbioso, Simone ancor di più.

Qui sotto il Podcast intero da ascoltare gratuitamente

Tennis Ranking ATP: Zverev scalza Nadal dalla top 4, Djokovic in vetta 5 ORE FA

Minuto 12:00 circa e la discussione passa su Medvedev. Nervoso a Cincinnati, il suo episodio con la telecamera apre un divertente momento. Jacopo sostiene che lì le telecamere non ci debbano stare, mentre per Simone la domanda è filosofica: "Se vai contro una macchina ferma in un parcheggio, la colpa è di chi ha parcheggiato?". L'interazione è divertente.

Minuto 20:00 circa si passa a Tsitsipas, l'uomo più discusso della scorsa settimana. Le sue pause alla fine di un set sono diventate un must. E qui si apre un tema caldissimo: come gestire queste infinite interruzioni. La discussione è frizzante.

Minuto 37:00 circa e si va al circuito femminile, col successo della Barty e la favola Teichmann. L'australiana è la n°1 del mondo più credibile dalla Serena Williams 'detronizzata' in poi? Simone sembra convinto di sì, ma poi Jacopo gli ricorda il 2016 della Kerber e cambia idea.

Minuto 47:00 in poi, un finale con 1000 argomenti. Nadal che torna nel 2022, le squadre di Laver Cup e lo Schiaffo della Settimana: per una volta è Simone quello "cattivo", con le lacrime della Osaka che secondo Jacopo alla fine però nascondono altro.

Qui l’intera puntata di Schiaffo al Volo. Il podcast di Eurosport sul mondo del tennis è disponibile anche su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Amazon Music. Per le vostre domande a Jacopo e Simone c’è Twitter: hashtag #SchiaffoalVolo.

L'IMPRESA DI ZVEREV, L'INCUBO DI DJOKOVIC: GLI HIGHLIGHTS IN 90''

ATP, Cincinnati Zverev domina Rublev e vince il 5° Masters 1000 della carriera 15 ORE FA