Schiaffo al Volo – Episodio 21. L'apertura del podcast è dedicata a Jannik Sinner che ad Anversa ha giocato una grande settimana di tennis. Da troppi forse data per scontata. Simone ammette che forse andrebbe 'coccolato' un po' di più visto ciò che sta ottenendo, Jacopo sottolinea comunque alcuni dettagli interessanti.

Qui sotto il Podcast intero da ascoltare gratuitamente

Minuto 25:00 circa e il discorso si sposta su Camila Giorgi, protagonista a Tenerife di una settimana particolare. Dai due penalty game frutto di qualche parola di troppo del papà a una sua intervista proprio su due temi chiave: il padre e la sua carriera da professionista. Ne viene fuori ancora una volta un bel quadro complessivo di discussione.

Minuto 40:00 circa e si entra in un finale di puntata ricco di spunti. Dalla vittoria di Karatsev a Mosca a un ampio discorso sulle regole per l'ingresso in Australia: le parole del Ministro dell'Immigrazione Alex Hawke lasciano poche speranze, ma una email appena recapitata alle giocatrici WTA lascia la possibilità di partecipazione anche ai non vaccinati. Come andrà a finire? Jacopo e Simone dipingono gli scenari.

Il finale è come sempre per lo Schiaffo della Settimana: Jacopo lo rifila a un Tiafoe troppo felice per aver perso, Simone ne ha addirittura due: uno sono per gli insulti che ha preso Clara Tauson sui social e l'altro è per la costante voglia della classe dirigente di voler riformare tutto, stadi in primis.

Qui l’intera puntata di Schiaffo al Volo. Il podcast di Eurosport sul mondo del tennis è disponibile anche su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Amazon Music. Per le vostre domande a Jacopo e Simone c’è Twitter: hashtag #SchiaffoalVolo.

