Schiaffo al Volo – Episodio 18. L'apertura del podcast è dedicata a Jannik Sinner e il successo 'back to back' a Sofia. Jacopo e Simone fanno subito l'analisi dell'intera settimana: dal tennis visto, alle difficoltà fino alla bellissima finale con Monfils. Pregi, difetti, tutto quel che c'è da sapere sul trionfo di Sinner a Sofia.

Minuto 16:00 circa e la discussione si sposta su Casper Ruud. Il norvegese è stato ed è la sorpresa del 2021; e sarà l'avversario di Sinner fino alla fine per un posto a Torino. L'analisi del suo tennis, delle sue strategie e della Race maschile.

Minuto 26:00 circa e si va al tennis femminile. I due tornei WTA della settimana ma soprattutto anche qui la corsa alle WTA Finals di Guadalajara. La situazione è aperta a scenari buoni potenzialmente fino alla n°28 della Race! Jacopo e Simone dicono la loro, toccando poi il tema caldo Emma Raducanu. Un video virale ha aperto le discussioni: tra talento, cambio di vita, influenza dei social e un'intervista di Federer viene fuori una bella analisi.

Il finale è come sempre per lo Schiaffo della Settimana: Jacopo ce l'ha con i tornei che ancora non hanno la tecnologia, mentre Simone va sull'attualità con il nuovo infortunio al polso di Dominic Thiem e la scelta di cacciare il suo storico fisio.

