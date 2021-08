Schiaffo al Volo – Episodio 15. L'apertura del podcast è dedicata al tema più caldo, la chance storica di Grande Slam per Novak Djokovic. Ce la farà il serbo? Jacopo analizza il tabellone, ma l'incognita è più che altro sempre in sé stesso. Simone non vede un vero avversario, eppure...

Qui sotto il Podcast intero da ascoltare gratuitamente

Minuto 21:00 circa e la discussione passa sul femminile, dove la n°1 del mondo Ashleigh Barty si presenta con numeri incredibili: contro le Top20 praticamente quest'anno ha sempre vinto. Basterà per trionfare anche a New York. Jacopo non crede alla pressione, ma sia lui che Simone concordano sul fatto che sia lei la favorita e non Naomi Osaka. Jacopo poi tira fuori tante potenziali outsider.

Minuto 29:00 circa e parte un'ampissima analisi su tutti e 14 gli italiani in tabellone: nessun escluso, c'è un momento dedicato a tutti. In particolare però si celebra Seppi, alla 65a presenza consecutiva negli slam che gli consente di eguagliare la striscia di Federer: un gigante.

Minuto 56:00 circa e si celebra anche un altro azzurro: Paolo Lorenzi. Il senese ha dato l'addio al tennis professionistico, Jacopo e Simone lo ricordando dicendo la loro.

Il finale è come sempre per lo Schiaffo della Settimana: Jacopo oggi è critico cinematografico, mentre Simone resta sul tennis e tocca un tema molto delicato con la faccenda tra Olga Sharypova e Sascha Zverev, che in settimana ha vissuto una nuova puntata.

Qui l’intera puntata di Schiaffo al Volo. Il podcast di Eurosport sul mondo del tennis è disponibile anche su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Amazon Music. Per le vostre domande a Jacopo e Simone c’è Twitter: hashtag #SchiaffoalVolo.

