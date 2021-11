Schiaffo al Volo – Episodio 25. Il podcast si apre con il trionfo di Alexander Zverev alle ATP Finals di Torino. Il tedesco ha fatto enormi progressi, anche se Jacopo aspetta di vederli in uno slam, dove non ha mai battuto un Top10. Simone invece pensa che negli ultimi mesi abbia fatto il definitivo salto di qualità e che nel 2022 sarà solo questione di tempo.

Qui sotto il Podcast intero da ascoltare gratuitamente

Ad

ATP Finals Zverev schianta Medvedev ed è Maestro: tutto il meglio in 8' 17 ORE FA

Minuto 13:00 circa e si accende tutto il dibattito sugli altri presenti alle ATP Finals. Simone paragona Ruud al personaggio di un noto film, ma secondo Jacopo - che adora quel personaggio - è un po' troppo il paragone con Ruud. Battute a parte, spazio anche a Medvedev e la questione "rispetto" del pubblico, Sinner e il suo torneo, Djokovic e il suo futuro sotto seria minaccia da parte dei giovani.

Minuto 34:00 circa e si va sulle WTA Finals e in particolare su Garbine Muguruza, la campionessa a Guadalajara. Perché ha vinto così poco in carriera per i mezzi tecnici a disposizione? Una bella analisi di Jacopo.

Minuto 45:00 circa e la seconda parte del podcast tocca tantissimi argomenti. Dall'aggiornamento sul caso Shuai Peng a un finale dove l'Australia chiude definitivamente le porte ai non vaccinati in vista dell'Australian Open 2022.

La conclusione è come sempre per lo Schiaffo della Settimana, con Jacopo che non accetta eccezioni e con Simone che tocca un tema caldissimo: la censura.

Qui l’intera puntata di Schiaffo al Volo. Il podcast di Eurosport sul mondo del tennis è disponibile anche su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Amazon Music. Per le vostre domande a Jacopo e Simone c’è Twitter: hashtag #SchiaffoalVolo.

Berrettini festeggia la Laver Cup insieme ai compagni del Team Europe

Tennis Peng in videoconferenza con il presidente Cio: "Sto bene" 20 ORE FA