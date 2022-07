Tennis

Power of Sport: Il sogno realizzato del giovane Novak Djokovic: "Voglio diventare il numero uno al mondo"

Nel nuovo episodio di Power of Sport, gustiamo un'anticipazione di "Before they were superstars", la rubrica che riscopre il passato delle grandi leggende dello sport di oggi. Il protagonista è Novak Djokovic. A 21 anni, dopo la vittoria agli Australian Open del 2008, suo primo Slam, ha già le idee molto chiare sul suo futuro.

