Matteo Berrettini giocherà la Diriyah Tennis Cup 2022, il torneo di esibizione che si terrà in Arabia Saudita da giovedì 8 dicembre a sabato 10 dicembre. Un test importante per il romano per valutare la sua preparazione in vista della prossima stagione, che comincerà come sempre dall’Australia, con Matteo che ha messo nel mirino il primo Slam dell’anno.

Chi partecipa

In totale sono dodici i partecipanti al torneo e saranno presenti, oltre a Matteo Berrettini, alcuni dei migliori giocatori del circuito mondiale: Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Taylor Fritz , Alexander Zverev, Cameron Norrie, Hubert Hurkacz, Dominic Stricker, Nick Kyrgios, Dominic Thiem e Stan Wawrinka.

Il format

Il format prevede che le prime quattro teste di serie riceveranno un bye per il primo turno. Gli altri otto scenderanno in campo per gli ottavi di finale, che si giocheranno di giovedì come i quarti. Venerdì poi spazio alle semifinali e sabato appuntamento con la finalissima. Coloro che verranno sconfitti al primo turno formeranno un torneo di doppio e anche in questo casa il montepremi è decisamente soddisfacente.

Il programma: quando gioca Berrettini

Al momento il sorteggio non è ancora stato effettuato, ma questo è il programma di massima del torneo

Giovedì 8 dicembre

dalle 9:00 - primo turno

dalle 14:00 - quarti di finale

Venerdì 9 dicembre

14:00 Prima semifinale

18:00 Seconda semifinale

Sabato 10 dicembre

18:00 Finale

Berrettini, dove vederlo in TV

Tutte le partite della Diriyah Cup saranno trasmesse in diretta TV su Eurosport 1 (seconda semifinale e finale), Eurosport 2 (ottavi, quarti e prima semifinale) e in streaming discovery+

