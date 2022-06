US Open - torneo in cui, nel 2019, Berrettini ha trovato il primo exploit della carriera, con la semifinale persa contro Rafael Nadal -, rincorrere un posto alle Finals di Torino e, intanto, provare a riguadagnare posizioni nel ranking Atp, con la classifica che - in virtù dei punti di Wimbledon che Matteo perderà (sarebbe successo a prescindere dal ritiro) - precipiterà dall'attuale 11esima posizione. Superato lo shock del ritiro di Matteo Berrettini da Wimbledon per la positività al Covid , è tempo di guardare avanti. Perché se è vero che i Championships erano il grande obiettivo del tennista romano, a maggior ragione dopo i due tornei vinti sull'erba e tenendo come punto di partenza la finale raggiunta l'anno scorso, è vero anche che la stagione è ancora lunga. Gli obiettivi, arrivati a questo punto, possono essere due, se non tre: presentarsi al meglio agli- torneo in cui, nel 2019, Berrettini ha trovato il primo exploit della carriera, con la semifinale persa contro-, rincorrere un posto allee, intanto, provare a riguadagnare posizioni nel ranking Atp, con la classifica che - in virtù dei punti di Wimbledon che Matteo perderà (sarebbe successo a prescindere dal ritiro) - precipiterà dall'attuale 11esima posizione.

Il Medical Timeout di Berrettini contro Khachanov Credit Foto Getty Images

Iscritto a Gstaad

La domanda viene da sé: quando rivedremo Berrettini in campo? Chiaramente, molto dipenderà dall'infezione da Covid-19: finché Matteo non si sarà negativizzato, non potrà giocare. Il calendario Atp prevede i tornei 250 di Newport (sull'erba) e Bastad nella settimana immediatamente successiva a Wimbledon (dall'11 al 17 luglio) e - sul rosso - il 500 di Amburgo e il 250 di Gstaad, entrambi in programma dal 18 al 24 luglio. A oggi, l'allievo di Vincenzo Santopadre è iscritto solamente al torneo di Gstaad, in cui sarebbe la testa di serie numero 2 alle spalle dello specialista Casper Ruud, campione in carica nell'evento svizzero.

In estate si possono guadagnare punti Atp

È facile pensare che Matteo non si sia iscritto né a Newport né a Bastad (i due tornei immediatamente successivi a Wimbledon) pensando - e sperando - di fare più strada possibile ai Championships. È ipotizzabile una presenza di Berrettini in uno dei due tornei, compatibilmente con la sua condizione di salute? Le iscrizioni sono chiuse, il tennista romano potrebbe ottenere una wild-card: giocare il più possibile sarebbe il modo migliore per scalare la Race in vista di Torino, considerando che Matteo è attualmente al 12° posto (entrano i primi otto). Ma a oggi bisogna considerare solamente Gstaad, essendo l'unico torneo in cui Berrettini risulta iscritto. Un occhio poi a quanto fatto l'anno scorso, per capire se c'è margine per guadagnare punti Atp: dopo la finale a Wimbledon, nel 2021 Berrettini si è preso una pausa di oltre un mese per poi presentarsi a Cincinnati, torneo in cui è arrivata la sconfitta al terzo turno. C'è dunque margine per portare a casa punti, con i tornei americani tra fine luglio e inizio agosto - il 250 di Atlanta, il 500 di Washington e il 1000 di Toronto - in cui Matteo avrebbe solo da guadagnare.

