Lo show firmato Rafael Nadal è ancora negli occhi di tutti gli appassionati del grande tennis. L'attesa per rivedere in campo Roger Federer e, magari, assistere ad altri colpi da fuoriclasse, è tantissima, ma al momento bisognerà ancora aspettare. L'elvetico è fermo dallo scorso torneo di Wimbledon e i problemi fisici ancora non sono risolti. Le sue parole in un'intervista realizzata con uno dei suoi sponsor, Credit Suisse, e riportata dalla Gazzetta dello Sport:

Penso che la situazione sarà più chiara intorno ad aprile, solo allora potrò sapere a che punto è il mio fisico. Fino a questo momento non ho ancora provato a correre, non posso fare esercizi più duri come salti e partenze o fermate all’improvviso. Spero di poter iniziare tra un paio di settimane e poi vedremo come reagisce il mio corpo: questo è ovviamente quello di cui ho bisogno per poter tornare in campo.

"La motivazione c'è ma i dottori vogliono essere cauti"

I dubbi non sono pochi, c’è il rischio di un’attesa ancora maggiore: “Solo ad aprile o maggio potrò dire se tornerò in campo quest’anno”. Il fisico ancora non risponde al meglio: “Per adesso sono molto motivato nel fare quello che mi è consentito, lavoro il più duramente possibile. Quindi sì, è un buon periodo anche se le cose stanno andando lentamente: vorrei andare più in fretta, ma i dottori e tutti gli altri mi spingono a fare tutto con calma”.

