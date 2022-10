Nell'ultimo scorcio di stagione l'attenzione del mondo del tennis si sposta sulle Nitto Atp Finals di Torino, in programma dal 13 al 20 novembre. Come nella scorsa edizione, Jannik Sinner è in corsa per un posto al Pala Alpitour. Vediamo le possibili combinazioni.

Race Nitto Atp Finals, la graduatoria e i qualificati

* in grassetto chi è già qualificato

Posizione Giocatore Punti 1 Carlos Alcaraz 6460 2 Rafael Nadal 5810 3 Stefanos Tsitsipas 4990 4 Casper Ruud 4930 5 Daniil Medvedev 3555 6 Andrey Rublev 3440 7 Félix Auger-Aliassime 3225 8 Taylor Fritz 2885 9 Hubert Hurkacz 2770 10 Novak Djokovic 2720 11 Alexander Zverev 2700 12 Cameron Norrie 2400 13 Matteo BERRETTINI 2375 14 Pablo Carreno Busta 2360 15 Jannik SINNER 2310

Race Nitto Atp Finals, i posti disponibili e il "caso" Djokovic

Cinque pass sono già stati assegnati a Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas e Novak Djokovic (a quest'ultimo, avendo vinto Wimbledon, bastava terminare tra i primi 20 della Race). Restano tre piazze libere. Al momento le ambite posizioni sono occupate da Daniil Medvedev, Andrey Rublev e Felix Auger-Aliassime, su cui l'azzurro deve fare la corsa con l'americano Fritz, il polacco Hurkacz, il britannico Norrie e lo spagnolo Carreno-Busta. Praticamente impossibile vedere Matteo Berrettini a Torino dato che salterà l'ultimo torneo Atp 500 della stagione ed è in forse per Bercy. Escluso, invece, Sascha Zverev causa infortunio alla caviglia.

Race Nitto Atp Finals, tornei e punti in palio

Sono in palio ancora la bellezza di 1500 punti potenziali (con la combinazione del Masters 1000 di Parigi-Bercy e dei due tornei 500 rimasti, ovvero Basilea e Vienna). Ecco il calendario e la programmazione di Sinner:

Data Torneo e punti 24/10 Atp 500 Vienna 31/10 1000 Parigi-Bercy

