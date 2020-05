Rafa Nadal protagonista di Players' Cut: la nuova settimana di Eurosport Tennis

Players' Cut è uno speciale di Eurosport dedicato ogni settimana ai signori del tennis e campioni del Grande Slam fra grandi match, interviste esclusive, dietro le quinte e sport explainer. Da lunedì 18 a domenica 24 maggio su Eurosport 1, Eurosport Player ed Eurosport.it una settimana di inside Rafael Nadal: vita e carriera di uno dei migliori tennisti di una generazione di fenomeni.

Da lunedì 18 maggio, gli spettatori di Eurosport potranno rivivere alcune delle partite più emozionanti di Rafa Nadal durante la sua illustre carriera fino ad oggi. La settimana dedicata a Nadal fa parte di Players' Cut, una nuova serie che vede Eurosport celebrare i migliori giocatori del mondo per un'intera settimana (da lunedì a domenica, dalle ore 19 alle 22).

Su Eurosport 1 ed Eurosport Player, Players' Cut vi riproporrà nove partite storiche di Nadal, iniziando con il suo primo trionfo in uno Slam al Roland Garros, nel 2005, e finendo con la sua vittoria del 2019 sempre a Parigi, 14 anni dopo. L'episodio di domenica conterrà anche momenti salienti della sua finale del Roland Garros 2017, quando conquistò notoriamente "La Decima", con un breve documentario incentrato su un'impresa senza precedenti.

Lo speciale settimanale ripropone anche le iconiche partite "Fedal", tra cui il primissimo testa a testa in una finale Slam al Roland Garros 2006. Oltre agli highlights delle partite, ci saranno nuovi contenuti esclusivi con due tra le persone che conoscono meglio Rafa: lo zio ed ex allenatore Toni Nadal e l'ex numero 1 del mondo e attuale allenatore Carlos Moya. Toni e Carlos, insieme alla leggenda svedese Mats Wilander, riveleranno come quelle partite hanno davvero plasmato la carriera del 19enne campione Slam.

Il programma della settimana

Lunedì 18 maggio - Nadal vs Puerta (finale Roland Garros 2005) e Nadal vs Federer (finale Roland Garros 2006)

Martedì 19 maggio - Nadal vs Federer (finale Australian Open 2009)

Mercoledì 20 maggio - Nadal vs Djokovic (finale US Open 2010)

Giovedì 21 maggio - Nadal vs Federer (finale Roland Garros 2011)

Venerdì 22 maggio - Nadal vs Djokovic (finale Roland Garros 2013)

Sabato 23 maggio - Nadal vs Medvedev (finale US Open 2019)

Domenica 24 maggio - Nadal vs Wawrinka (finale Roland Garros 2017) e Nadal vs Thiem (finale Roland Garros 2019)

