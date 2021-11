Mancava solo l’ufficialità e con l’inizio della settimana è arrivata: l’Italia ha per la prima volta due giocatori tra i primi dieci del ranking ATP. Matteo Berrettini è numero sette del mondo, mentre Jannik Sinner, con la semifinale raggiunta a Vienna, ha sfondato la Top-10 e si è issato in nona posizione, ovviamente il suo miglior risultato di sempre in classifica.

Un ranking guidato sempre da Novak Djokovic, ma il serbo dovrà difendersi, tra il Masters 1000 di Parigi Bercy e le ATP Finals di Torino, dall’assalto del russo Daniil Medvedev. In terza posizione c’è il greco Stefanos Tsitsipas, con il tedesco Alexander Zverev quarto e fresco vincitore dell’ATP di Vienna.

TOP-10 RANKING ATP (1 NOVEMBRE)

1 Novak Djokovic (SRB) 10340 punti

2 Daniil Medvedev (RUS) 9540

3 Stefanos Tsitsipas (GRE) 7840

4 Alexander Zverev (GER) 7180

5 Rafael Nadal (SPA) 5635

6 Andrey Rublev (RUS) 5150

7 Matteo Berrettini (ITA) 4768

8 Casper Ruud (Norvegia) 3670

9 Jannik Sinner (ITA) 3395

10 Hubert Hurkacz (Polonia) 3366

Già detto di Berrettini e Sinner e del risultato storico per l’Italia, sono nove i giocatori azzurri presenti tra i primi cento del mondo. Lorenzo Sonego scende di quattro posizioni rispetto alla scorsa settimana, visto che ha perso i punti della finale raggiunta a Vienna nella passata stagione. Perde un posto anche Fabio Fognini, mentre ne scala due Gianluca Mager, che sorpassa anche Lorenzo Musetti, con il primo 66° ed il secondo 67°.

TOP-10 ITALIANI RANKING ATP

7 Matteo Berrettini 4768

9 Jannik Sinner 3395

27 Lorenzo Sonego 1860

37 Fabio Fognini 1484

66 Gianluca Mager 959

67 Lorenzo Musetti 958

81 Stefano Travaglia 850

92 Marco Cecchinato 774

101 Andreas Seppi 734

139 Salvatore Caruso 492

