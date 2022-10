Una nuova settimana ha inizio e nel ranking ATP, ai vertici, ci sono delle cose da segnalare. In primis, per la seconda settimana consecutiva, la Spagna ha due giocatori in prima e seconda posizione, ovvero Carlos Alcaraz e Rafael Nadal, un qualcosa che non si era mai visto. Alle loro spalle troviamo il norvegese Casper Ruud, il russo Daniil Medvedev e il greco Stefanos Tsitsipas, finalista nel torneo di Astana. A completare il quadro della top-10 ci sono il tedesco Alexander Zverev, lontano dai campi per i problemi fisici legati al grave infortunio alla caviglia nel corso del Roland Garros, il serbo Novak Djokovic, vittorioso ad Astana e capace di ottenere il 90° titolo in carriera, l’americano Taylor Fritz, per la prima volta tra i primi 10 tennisti del mondo e a segno nell’ATP500 di Tokyo, il russo Andrey Rublev e il britannico Cameron Norrie.

TOP 10 RANKING ATP (10 OTTOBRE 2022)

1 Carlos Alcaraz (Spagna) 6740

2 Rafael Nadal (Spagna) 5810

3 Casper Ruud (Norvegia) 5645

4 Daniil Medvedev (Russia) 5245

5 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 5065

6 Alexander Zverev (Germania) 5040

7 Novak Djokovic (Serbia) 4320

8 Taylor Fritz (Stati Uniti) 3510

9 Andrey Rublev (Russia) 3480

10 Cameron Norrie (Gran Bretagna) 3445

In casa Italia la situazione è stabile al vertice con Jannik Sinner e Matteo Berrettini che, pur non giocando nell’ultima settimana, sono rimasti rispettivamente al n.12 e al n.16 del mondo. Nella top-100 anche Lorenzo Musetti (n.28), Lorenzo Sonego (n.51) e Fabio Fognini (n.59). Nel gruppo delle “nuove proposte” da sottolineare la scalata di Luca Nardi, agli ottavi di finale del torneo di Astana citato, da oggi n.132 del mondo.

ITALIANI IN TOP 200

12 Jannik Sinner 3040

16 Matteo Berrettini 2360

28 Lorenzo Musetti 1437

51 Lorenzo Sonego 960

59 Fabio Fognini 817

117 Marco Cecchinato 480

126 Francesco Passaro 442

132 Luca Nardi 429

154 Matteo Arnaldi 369

158 Franco Agamenone 365

161 Andrea Pellegrino 353

164 Flavio Cobolli 345

167 Gianluca Mager 335

170 Giulio Zeppieri 328

176 Raul Brancaccio 320

181 Luciano Darderi 313

186 Francesco Maestrelli 298

189 Riccardo Bonadio 292

195 Andrea Vavassori 281

