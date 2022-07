Questo aggiornamento del ranking ATP, per larghissima misura all’interno dei primi 100, già lo conoscevano tutti fin dal giorno in cui sono finiti i tornei precedenti i Championships. Tutto perché l’associazione professionistica maschile ha deciso di togliere i punti al terzo Slam dell’anno.

La leadership rimane detenuta da Daniil Medvedev, con il russo che precede Alexander Zverev. Sia lui che il tedesco, però, sono rimasti fermi, l’uno per il recepimento da parte di Wimbledon di suggerimenti governativi britannici, l’altro perché gravemente infortunato dopo il Roland Garros. Salgono di un posto in quattro perché scende Novak Djokovic, impossibilitato a difendere 2000 punti. E anche Nick Kyrgios, suo avversario in finale, è danneggiato: avrebbe potuto rimontare fino ai primi 20, e invece è 45°, con una perdita di cinque posti rispetto al ranking di partenza.

TOP 10 RANKING ATP (11 luglio 2022)

1 Daniil Medvedev (Russia) 7775

2 Alexander Zverev (Germania) 6850

3 Rafael Nadal (Spagna) 6165 (+1)

4 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 5150 (+1)

5 Casper Ruud (Norvegia) 5050 (+1)

6 Carlos Alcaraz (Spagna) 4845 (+1)

7 Novak Djokovic (Serbia) 4770 (-4)

8 Andrey Rublev (Russia) 3700

9 Felix Auger-Aliassime (Canada) 3445

10 Jannik Sinner (Italia) 3185

Jannik Sinner diventa numero 1 d’Italia, superato Matteo. Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Lorenzo Musetti finiscono racchiusi in un fazzoletto, mentre fuori dalla top 100 c’è una rilevante dose di sommovimento con la scalata di Flavio Cobolli, l’incedere di Luca Nardi al numero 174 e Francesco Passaro che, con la semifinale a Todi, entra per la prima volta nella top 200, assestandosi al 194° posto. Complessivamente gli italiani nei 200 sono 18.

TOP 10 RANKING ATP ITALIANI

10 Jannik Sinner 3185

15 Matteo Berrettini 2280 (-4)

63 Lorenzo Sonego 810 (-9)

64 Fabio Fognini 806 (-1)

67 Lorenzo Musetti 781 (+3)

137 Flavio Cobolli 408 (+8)

138 Stefano Travaglia 407 (+1)

144 Franco Agamenone 393 (-1)

147 Gianluca Mager 386 (-11)

154 Andreas Seppi 466 (-10)

