ranking ATP dopo le Novak Djokovic è tornato a trionfare nel Master di fine anno sette anni dopo l’ultima volta, diventando il Roger Federer alla voce “successi” in questa competizione (6). Lunedì per fare bilanci e comprendere cosa sia accaduto neldopo le Finals di Torino . Il serboè tornato a trionfare nel Master di fine anno sette anni dopo l’ultima volta, diventando il più “anziano” vincitore del torneo (35 anni e 182 giorni) e soprattutto eguagliando lo svizzeroalla voce “successi” in questa competizione (6).

Alla fine della fiera, Nole, senza avere il contributo di tre Slam (assenze agli Australian Open e agli US Open e Wimbledon privo di punti) e non disputando quattro Masters1000 (Indian Wells, Miami, Montreal e Cincinnati), conclude l’anno al n.5 ATP con 4820 punti all’attivo. Un qualcosa di davvero impressionante.

Vero è che anche in Spagna possono festeggiare dal momento che potranno godere di una classifica mondiale con due giocatori ai primi due posti: Carlos Alcaraz (n.1 del mondo più giovane di sempre) e Rafael Nadal. A completare il roster della top-10 troviamo il norvegese Casper Ruud, finalista alle Finals, il greco Stefanos Tsitsipas, Djokovic, il canadese Felix Auger-Aliassime, i due russi Daniil Medvedev e Andrey Rublev, l’americano Taylor Fritz e il polacco Hubert Hurkacz.

Allargando gli orizzonti al gruppo dei “20 eletti” troviamo due azzurri: Jannik Sinner n.15 e Matteo Berrettini n.16. Un peggioramento chiaro rispetto al 2021 per i due tennisti del Bel Paese, ma è evidente che gli infortuni avuti in stagione abbiano condizionato non poco il loro percorso e conseguentemente la classifica.

TOP 20 RANKING ATP (21 NOVEMBRE 2022)

1 Carlos Alcaraz (Spagna) 6820

2 Rafael Nadal (Spagna) 6020

3 Casper Ruud (Norvegia) 5820

4 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 5550

5 Novak Djokovic (Serbia) 4820

6 Felix Auger-Aliassime (Canada) 4195

7 Daniil Medvedev (Russia) 4065

8 Andrey Rublev (Russia) 3930

9 Taylor Fritz (Stati Uniti) 3355

10 Hubert Hurkacz (Polonia) 2905

11 Holger Rune (Danimarca) 2888

12 Alexander Zverev (Germania) 2700

13 Pablo Carreno Busta (Spagna) 2495

14 Cameron Norrie (Gran Bretagna) 2445

15 Jannik Sinner (Italia) 2410

16 Matteo Berrettini (Italia) 2375

17 Marin Cilic (Croazia) 2105

18 Denis Shapovalov (Canada) 2075

19 Frances Tiafoe (Stati Uniti) 2000

20 Karen Khachanov (Russia) 1990

Detto di Sinner e di Berrettini, Lorenzo Musetti è il n.3 d’Italia (n.23 del ranking) a precedere nel gruppo della top-100, in casa tricolore, Lorenzo Sonego (n.45) e Fabio Fognini (n.56). Tra i migliori 200, da notare tanti giovani interessanti: Francesco Passaro (n.120), Luca Nardi (n.127), Matteo Arnaldi (n.134), Mattia Bellucci (n.155), Flavio Cobolli (n.161), Giulio Zeppieri (n.162) e Francesco Maestrelli (n.193).

ITALIANI IN TOP-200

15 Jannik Sinner 2410

16 Matteo Berrettini 2375

23 Lorenzo Musetti 1865

45 Lorenzo Sonego 950

56 Fabio Fognini 843

105 Marco Cecchinato 562

120 Francesco Passaro 473

127 Luca Nardi 452

134 Matteo Arnaldi 419

139 Franco Agamenone 403

155 Mattia Bellucci 370

161 Flavio Cobolli 351

162 Giulio Zeppieri 350

178 Luciano Darderi 321

185 Andrea Pellegrino 305

187 Raul Brancaccio 300

191 Riccardo Bonadio 289

193 Francesco Maestrelli 285

194 Andrea Vavassori 283

