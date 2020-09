Le due settimane di New York sono andate in archivio ed è il momento di fare i conti per quanto concerne il ranking ATP. Ebbene, come si sa, vige una situazione nella quale i giocatori potranno conservare i punti dell’anno scorso nei tornei disputati, vista la situazione critica per il Covid-19. Detto questo, pallata o non pallata, Novak Djokovic comanda sempre la classifica mondiale, precedendo lo spagnolo Rafael Nadal e l’austriaco Dominic Thiem, che grazie al successo negli US Open si avvicina all’iberico. A seguire troviamo lo svizzero Roger Federer che non tornerà prima di gennaio 2021, il russo Daniil Medvedev (semifinalista a Flushing Meadow), il greco Stefanos Tsitsipas, il tedesco Alexander Zverev (finalista a New York), il nostro Matteo Berrettini, il francese Gael Monfils e lo spagnolo Roberto Bautista Agut, che ha guadagnato un posto a discapito di David Goffin, ora n.11.