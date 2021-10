Non ci sono cambiamenti di posizioni al vertice del ranking ATP. Novak Djokovic rimane sempre in vetta, anche se il drop di 500 punti legato al torneo di Tokyo del 2019 ha visto un avvicinamento del russo Daniil Medvedev al serbo che, lo ricordiamo, non sarà neanche al via del Masters1000 di Indian Wells. Un’assenza che, in questo caso, gli costerà la decurtazione di 45 punti.

Alle spalle del campione nativo di Belgrado c’è appunto il russo che precede nell’ordine il greco Stefanos Tsitsipas, il tedesco Alexander Zverev, il connazionale Andrey Rublev, lo spagnolo Rafael Nadal, l’azzurro Matteo Berrettini, l’austriaco Dominic Thiem, lo svizzero Roger Federer e un Caper Ruud letteralmente on fire, vincitore dell’ATP di San Diego nell’ultima settimana.

ATP, Sofia Sinner si conferma campione a Sofia: sconfitto Monfils 19 ORE FA

Top 10 ATP (Ranking al 4.10.2021)

1 Novak Djokovic (Serbia) 11633

2 Daniil Medvedev (Russia) 10575

3 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 8175

4 Alexander Zverev (Germania) 7603

5 Andrey Rublev (Russia) 6130

6 Rafael Nadal (Spagna) 5815

7 Matteo Berrettini (Italia) 5173

8 Dominic Thiem (Austria) 4495

9 Roger Federer (Svizzera) 3765

10 Casper Ruud (Norvegia) 3615

In casa Italia, da questo punto di vista, ci sono motivi per cui sorridere. Berrettini è sempre nella top-10 con tranquillità e Jannik Sinner grazie al successo nel torneo di Sofia (il quarto nel circuito ATP) si è confermato in top-15 (n.14). Una grande dimostrazione di forza dell’altoatesino. Nel gruppo dei migliori 100 giocatori del mondo troviamo poi Lorenzo Sonego (n.21, best ranking grazie ai quarti di finale raggiunti a San Diego), Fabio Fognini (n.30), Lorenzo Musetti (n.61), Gianluca Mager (n.71), Marco Cecchinato (n.78), Stefano Travaglia (n.89) e Andreas Seppi (n.93).

Azzurri nella top-100 (Ranking al 4.10.2021)

7 Matteo Berrettini 5173

14 Jannik Sinner 2895

21 Lorenzo Sonego 2122

30 Fabio Fognini 1644

61 Lorenzo Musetti 1028

71 Gianluca Mager 955

78 Marco Cecchinato 896

89 Stefano Travaglia 841

93 Andreas Seppi 809

Top 5, i colpi più belli del Day 8: Sinner e Djokovic presenti!

ATP, Sofia Sinner raggiunge Monfils in finale! Battuto Krajinovic in due set IERI A 14:57