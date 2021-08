Novak Djokovic in vetta per la 334ma settimana al ranking ATP. Il campione serbo continua a scrivere la storia, pur non giocando. Dopo l’epilogo poco lieto alle Olimpiadi, il fuoriclasse nativo di Belgrado ha deciso di non prendere parte ai Masters1000 di Toronto e Cincinnati, dando appuntamento a tutti agli US Open dove cercherà di realizzare il Grande Slam.

Daniil Medvedev ha dato forti segnali di vitalità, vittorioso nel 1000 in Canada e conquistando il 4° titolo della carriera in tornei di questa tipologia. Medvedev precede il greco Stefanos Tsitsipas, lo spagnolo Rafael Nadal, bloccato da un problema persistente al piede e la cui partecipazione al Major americano è a rischio, il tedesco Alexander Zverev, l’austriaco Dominic Thiem, il russo Andrey Rublev, l’azzurro Matteo Berrettini, lo svizzero Roger Federer, che ha annunciato che Denis Shapovalov. Alle sue spalle il russoha dato forti segnali di vitalità, vittorioso nel 1000 in Canada e conquistando il 4° titolo della carriera in tornei di questa tipologia. Medvedev precede il greco, lo spagnolo, bloccato da un problema persistente al piede e la cui partecipazione al Major americano è a rischio, il tedesco, l’austriaco, il russo, l’azzurro, lo svizzero, che ha annunciato che dovrà operarsi nuovamente al ginocchio e stare lontano dai campi, e il canadese

In casa Italia sono nove i tennisti nella top-100. Oltre al citato Berrettini, il Bel Paese può contare su Jannik Sinner (n.15), Lorenzo Sonego (n.27), Fabio Fognini (n.36), Lorenzo Musetti (n.61), Gianluca Mager (n.73), Marco Cecchinato (n.83), Andreas Seppi (n.87) e Stefano Travaglia (n.100).

ATP, Cincinnati Paire al 2° turno, Goffin KO contro Guido Pella 29 MINUTI FA

Interessante capire la condizione di Berrettini che farà il suo ritorno in campo a Cincinnati dopo lo stop forzato posteriore alla Finale di Wimbledon, mentre Sinner (vittorioso a Washington) andrà in cerca di risposte nel 1000 americano.

RANKING ATP (TOP-10, 16 AGOSTO 2021)

1. Novak Djokovic (Serbia) 12.113

2. Daniil Medvedev (Russia) 10.620

3. Stefanos Tsitsipas (Grecia) 8.350

4. Rafael Nadal (Spagna) 7.815

5. Alexander Zverev (Germania) 7.263

6. Dominic Thiem (Austria) 7.005

7. Andrey Rublev (Russia) 6.005

8. Matteo Berrettini (Italia) 5.533

9. Roger Federer (Svizzera) 4.215

10. Denis Shapovalov (Canada) 3,625

RANKING ATP ITALIANI (16 AGOSTO 2021)

1. Matteo Berrettini 5.533

15. Jannik Sinner 2.745

27. Lorenzo Sonego 2.157

36. Fabio Fogninni 1.689

61. Lorenzo Musetti 1.106

73. Gianluca Mager 990

83. Marco Cecchinato 911

87. Andreas Seppi 873

100. Stefano Travaglia 811

CARRENO DI BRONZO, DJOKOVIC SENZA MEDAGLIA: GLI HIGHLIGHTS IN 300''

ATP, Toronto Medvedev vince a Toronto: Opelka sconfitto in due set 34 MINUTI FA