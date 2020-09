Come sempre accade dopo ogni torneo dello Slam, anche se in questo caso con la particolarità della classifica parzialmente bloccata a causa del sistema che la regolerà fino a fine anno, il ranking WTA prende una piega decisamente diversa rispetto a due settimane fa in funzione dei risultati degli US Open.

Nella top ten, in verità, si registra un solo, fragoroso movimento: quello della scalata di Naomi Osaka. Dal momento che la giapponese aveva perso agli ottavi nel 2019, il suo guadagno è abbastanza importante da farla tornare sul podio, alle spalle dell’australiana Ashleigh Barty e della rumena Simona Halep, guadagnando sei posizioni e facendone perdere una a tutte quelle che le si trovavano davanti. Per l’altra finalista, la bielorussa Victoria Azarenka, sono 13 i posti guadagnati. Altri guadagni di rilievo: +16 per l’americana Jennifer Brady (numero 25), +38 per la sua connazionale Shelby Rogers (numero 55), +30 per la rumena Patricia Maria Tig (numero 58), +105 per la canadese Eugenie Bouchard (numero 167). Le due statunitensi sono rispettivamente arrivate in semifinale e ai quarti a Flushing Meadows, Tig e Bouchard hanno disputato la finale a Istanbul, vinta dalla rumena.