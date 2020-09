Musetti parte forte nel primo set e nel secondo game conquista due palle break annullate in entrambi i casi da Harris col dritto. Nel gioco seguente, però, è il sudafricano ad avere l’occasione di strappare il servizio all’avversario sfruttando con grande cinismo la situazione. Il 18enne nativo di Carrara reagisce immediatamente, ma il numero 96 del ranking ATP si salva nuovamente. Il set scivola via veloce senza troppi sussulti, con Harris che trova una buona continuità dal servizio e porta a casa il parziale con il punteggio di 6-4.

Quello che entra in campo nel secondo set è un italiano determinato e devastante. L’azzurro sfrutta qualche incertezza al servizio di Harris piazzando due break consecutivi e salendo sul 4-0. A questo punto il sudafricano cede anche a livello psicologico ed il toscano ne approfitta per riportarsi in parità nel conto dei set conquistando il secondo parziale con un incredibile 6-0.

L’avvio del terzo e decisivo set è molto spettacolare. L’azzurro è costretto ad annullare due palle break in favore dell’avversario, rispettivamente nel primo e nel terzo game, così come Harris deve difendere il proprio servizio nel secondo gioco. Nel quarto game, però, Musetti trova la giusta profondità del colpo e piazza il break lasciando a zero il sudafricano (3-1). Il 18enne nativo di Carrara allunga sul 4-1 e a questo punto il sudafricano si ritira, molto probabilmente per qualche problema fisico non palesato nel corso del match.