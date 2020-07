Roger Federer, la preparazione ricomincia ad agosto: "Ho ancora qualcosa da dare al tennis"

Dal nostro partner OAsport.it

Roger Federer tornerà in campo, per preparare l’annata 2021, nel mese di agosto. A rivelarlo è Severin Luthi, figura storica che ruota attorno al campione svizzero, alla stampa elvetica. Federer, va ricordato, è fermo dalla semifinale degli Australian Open persa contro Novak Djokovic per infortunio, avendo subito due operazioni nel giro di pochi mesi.

Luthi ha spiegato che il 20 volte vincitore Slam è tornato ad allenarsi con il suo preparatore fisico storico, Pierre Paganini, che da più di 25 anni lo segue in giro per il mondo. L’allenamento è per il momento soltanto relativo al lato fisico, mentre per il campo ci vorrà un pochino di tempo in più, e (pur senza scendere nei dettagli) il periodo indicato è quello di agosto.

Tutto il programma della ripresa è stato modificato dalla seconda operazione al ginocchio, quella che ha portato Federer a dare l’addio anche alla seconda parte di stagione, quella che ripartirà (forse) da New York dopo la pausa dovuta alla pandemia di coronavirus, che però in alcuni Paesi è ancora galoppante.

Federer, in occasione di alcune apparizioni commerciali (come la linea di calzature sportive On), ha rilasciato alcune dichiarazioni:

Credo di avere ancora qualcosa da dare al tennis. E' incredibile pensare che ho viaggiato sul circuito per 23 anni, sono molti ma tutto sembra essere accaduto così in fretta. Ho vissuto momenti pazzeschi. A volte mi sembra che siano passati solo cinque anni da quando ero un giocatore junior, invece sono 25... Sono davvero grato per tutto quello che sono riuscito a raggiungere nella mia carriera e di avere ancora tanta passione che mi spinge a continuare. Spero di poter vivere un buon 2021, di poter giocare una stagione intera senza problemi. Il piano è ritrovare il 100% della condizione entro dicembre o gennaio così da poter essere pronto per l'inizio del 2021 e giocare una bella stagione

