Roger Federer ha deciso di porre fine alla sua carriera agonistica. Di lui vogliamo ricordare, oltre alla rivalità con Nadal e ai colpi migliori, anche le frasi che ha pronunciato, che resteranno nella storia. La Laver Cup sarà la sua ultima apparizione. Lo svizzero, che ha disputato zero tornei nel 2022, ha fatto la storia del tennis. Con i suoi colpi, con i suoi trofei, e con la sua eleganza unica dentro e fuori dal campo. Il Re, come è stato soprannominato in questi lunghi anni, si ferma all’età di 41 anni, con il rammarico per la finale di Wimbledon persa al quinto set contro Djokovic nel 2019, ma innanzitutto con in cuore l’orgoglio per aver fatto fruttare nel modo migliore un talento naturale. 103 titoli vinti e il rispetto ottenuto da parte di tutti gli appassionati e, in primis, dall’intero circuito ATP. Lascia un grande campione dallo stile inimitabile, o che forse qualcuno tenterà di imitare prima o poi.

SUL SUO RITIRO

"Penso che si possa vivere anche senza Roger Federer. Il tennis è più grande del tennista”

SUGLI AVVERSARI

"Non temo nessuno, ma rispetto tutti”

SU NADAL

"Non ci sarà mai una rivalità come la nostra. Nemmeno quella tra Borg e McEnroe, nonostante le loro diverse personalità e uno fosse mancino e l’altro destrorso. Murray e Djokovic sono molto simili. Rafa ed io siamo estremi opposti ed è questo che piace tanto ai fan. La nostra rivalità non è finita, sono sicuro che tornerà, mi manca”

"Sono il suo fan n.1, penso che il suo gioco sia semplicemente fantastico. È un rivale incredibile e sono felice che abbiamo avuto alcune battaglie epiche in passato”

"Non esiste il pareggio nel tennis ma sarei stato felice di condividere questo trofeo con Rafa stasera" (dopo la vittoria degli Australian Open, 2017)

SU DJOKOVIC

"Sa difendere molto bene ed essere aggressivo, ha un ottimo equilibrio. Ecco perché è uno dei più grandi giocatori di sempre. È stato un piacere giocare contro di lui, è uno di quelli che mi hanno reso un tennista migliore. È bello averlo nel circuito”

SULLA FAMIGLIA

"Tutti dicono che sono il più forte del mondo, ma io ho bisogno di Mirka per essere il più forte”

SU DI SÉ

"Ho pianto molto in tutti questi anni, ma non ho mai sofferto di depressione. Mai finito in un buco, dentro un pozzo. I match che ricordo più volentieri sono quelli che stavo perdendo e sono stato capace di ribaltare”

"Chiunque creda che dopo 55 titoli vinti io non senta più emozioni, si sbaglia totalmente” (nel 2008)

"L’eleganza, per me, è cercare di essere educato in campo e nella vita, con l’avversario e con i miei figli. Eleganza è incarnare il tennis nel modo giusto ed essere considerato il ponte tra la vecchia e la nuova generazione di tennisti”

