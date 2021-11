Pala Alpitour’ il Re del tennis è sempre osannato e celebrato dai tifosi che sentono la mancanza del fuoriclasse di Basilea che, verosimilmente, “Forever Roger Federer”, “Roger ti amiamo”: Federer alle ATP Finals di Torino non c’è ma sugli spalti del ‘’ il Re del tennis è sempre osannato e celebrato dai tifosi che sentono la mancanza del fuoriclasse di Basilea che, verosimilmente, non tornerà prima dell’estate . Il leggendario campione svizzero, a poche ore dalla seconda semifinale delle ATP Finals di Torino, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport parlando di tanti argomenti: dal ritorno in campo, alla situazione di Peng Shuai fino al magic moment del tennis italiano. Ecco le sue parole come al solito non banali.

Come procede il recupero? Servirà un po' di tempo. E' un po' triste, deludente e frustrante ma so che sarebbe servito tanto tempo. Tornare a 40-41-42 anni non cambia granché, l’importante è tornare. Il mio desiderio è continuare a giocare a tennis ai massimi livelli, ora però mi concentro sulla riabilitazione. Non voglio affrettare i tempi: un mese in più o in meno cambia poco, non devo avere fretta. Io voglio tornare, ora sto camminando e tornerò a guidare l'auto. Sto bene. Se posso esserci a Wimbledon? Guardando il calendario è molto complicato che possa essere in campo, c’è una piccola possibilità ma non voglio caricarmi troppo di aspettative. Se sarò presente, sarà per divertirmi. Ad aprile o maggio darò aggiornamenti e avrò un quadro un po’ più chiaro riguardo alle chance di esserci oppure no, ora è troppo presto per dirlo”.

La situazione di Peng Shuai? E' stata numero 1 al mondo, indipendentemente da questo spero stia bene. Tutta la famiglia del tennis è riunita attorno a lei. Sono legato a tutti i giocatori e alle giocatrici. Spero che arrivino presto buone notizie da lei.

"Spero un giorno di giocare a Torino, Berrettini può vincere uno Slam"

Mi piacerebbe giocarci in futuro a Torino, sarà difficile l'anno prossimo visto che rientrerò nella seconda metà di stagione. Sto vedendo partite bellissime, il dna italiano sta dando un valore in più a questo torneo per spettacolo e organizzazione. Peccato per Berrettini, ma Sinner l'ha sostituito al meglio. Mi sarebbe piaciuto giocare a Torino, vedremo l'anno prossimo. Tutti i giocatori sono stati molto regolari, tanto bel tennis ed è un piacere vederlo. Ora arrivano le partite più importanti e non vedo l'ora di seguirle. Se Berrettini è pronto a vincere uno Slam? Sì, guardando le sue partite mi rendo conto come sia un giocatore consolidato nella top 10. In passato era stato una sorpresa, ora non lo è più. Deve continuare così, vedo un ottimo futuro per lui. Da anni partecipa agli Slam e ai tornei più importanti: ci sono ancora big come Nole e Nadal, ma ci sarà spazio per i nuovi come lui, Sinner e Musetti. Spero che i vostri ragazzi riescano a crescere nei prossimi anni, dovranno fare l'ultimo passo. Non dimentico nemmeno Fognini, è un periodo fantastico per il tennis italiano”.

