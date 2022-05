Tennis

Roland Garros - Jannik Sinner: "Stavo giocando bene e tornerò più forte di prima"

Roland Garros 2022 - Jannik Sinner intervistato dopo il ritiro da Parigi: "Difficile per me parlare in questo momento. Contro Rublev ho giocato un set di altissimo livello e tornerò più forte di prima. Non sono certo un tipo che s'arrende al dolore".

00:01:02, 17 minuti fa