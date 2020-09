Che sia a maggio o a settembre il Roland Garros non va proprio giù a Daniil Medvedev. Il russo, testa di serie numero 4 del torneo, cade all'esordio contro un pimpante Marton Fucsovics, che si impone per 6-4 7-6 2-6 6-1 in 3 ore e 20 minuti di gioco. L'ungherese gioca un match di alta qualità, mentre il russo incassa l'ennesima delusione sulla terra rossa più prestigiosa del mondo: è la sua quarta eliminazione al primo turno a Bois de Boulogne in altrettante partecipazioni. No, il ko all'esordio ad Amburgo della scorsa settimana non era stato un caso...