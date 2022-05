Roland Garros 2022 - Sinner-Rublev, in palio i quarti di finale: quando e dove vederla in tv, streaming, informazioni

Roland Garros 2022 - Lunedì 30 maggio, nel tardo pomeriggio, Jannik Sinner sfida Andrey Rublev negli ottavi di finale del tabellone maschile all'Open di Francia. Grande occasione per Jannik, che considerato un tabellone favorevole può veramente sognare di arrivare fino in fondo. Rublev però è il numero 7 al mondo, e per batterlo servirà una prova di maturità. Quando e dove vedere il match?