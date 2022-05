Un’autentica battaglia. L’ennesima, della carriera di Rafael Nadal. Una delle prime per Felix Auger-Aliassime. Il risultato finale però è quello visto in altre 108 occasioni prima di oggi su questo campo: game, set and match Nadal. Ci sono volute 4 ore e 20 minuti di gioco a Nadal per portare a casa un soffertissimo 3-6 6-3 6-2 3-6 6-3. Un punteggio sintomo dei tempi che cambiano. E al tempo stesso non cambiano troppo. Sembra un paradosso, ma non lo è. Perché dentro questa partita c’è tutto lo scorrere del tempo e al tempo stesso la magia che ancora rimane sulla racchetta di Rafael Nadal. Quella magia che l’ha fatto rimontare in Australia a gennaio quando sembrava in balia del gioco di Medvedev e senza nemmeno una chance. Quella magia che in fondo, qui, lo vede all’irreale statistica – già aggiornata – di 109 vittorie e solo 3 sconfitte in questo torneo. In sostanza Nadal perde mediamente una partita ogni 5 titoli vinti. Solo scriverla, fa una certa impressione.

Avevano ragione però anche tutti quelli che erano curiosi di vedere i progressi di una ragazzo, Auger-Aliassime, che a Roma aveva fatto benissimo con Djokovic; e che al di là del primo turno con peruviano Varillas aveva giocato un torneo piuttosto spedito. Ecco, da questo punto di vista Auger-Aliassime non ha affatto deluso, obbligando Rafa a una maratona pazzesca. C’è tanto merito di Auger-Aliassime infatti se questa partita si è trasformata in una battaglia in qualche modo da ricordare. Il canadese infatti, dopo un primo set in cui aveva spaventato Nadal, aveva visto sfuggire via le chance a inizio secondo parziale. E insieme a quelle anche le sorti – apparentemente – della partita. Acceso l’allarme infatti Nadal aveva cancellato le palle break a inizio secondo set, ed infilato la consueta rimonta che dopo il secondo e il terzo parziale vinti in maniera piuttosto netta, sembrava dovesse portare alla classica conclusione in quattro.

Auger-Aliassime invece non si è dato per vinto nemmeno quando sembrava spalle al muro; e con un Nadal un po’ distratto a inizio quarto set, complice anche – evidentemente – un leggero rallentamento da quel piede sull’acceleratore, subiva il ritorno in battaglia del nordamericano. Un Auger-Alissime capace di vincere un totale di ben 12 game ai vantaggi – contro i 4 di Rafa – e sintomo dunque di una partita in cui ha fortemente lottato, giocando spesso alla pari.

Trascinato al quinto però Nadal ha imposto la solita legge di sempre: “io non regalerò niente, se mi vuoi battere, mi devi battere”. Si potevano come leggere in faccia questa parole a Nadal, che seppur provato, nell’espressione della mimica facciale ha tirato fuori la solita epica. Un break solo, nell’ottavo game, poi confermato al turno di servizio, per il soffertissimo accesso ai quarti di finale contro Novak Djokovic.

Sarà il 59esimo incrocio della carriera, il primo proprio da quella semifinale vita dal serbo qui lo scorso anno, da molti – sottoscritto compreso – definita come ‘il match’ del 2022. La sensazione è che il Djokovic visto fin qui, sia superiore. E non di poco. Specie di fronte anche a questa maratona percorsa da Nadal. Di certo, Rafa, dovrà provare un approccio più convincente alla partita rispetto a quello messo in campo oggi. E innalzare il livello del suo tennis. Non è detto che ci riesca, ma la filosofia – potete starne tranquilli – sarà anche martedì prossimo quella vista oggi: “non regalerò niente, se mi vuoi battere, mi devi battere”. Insomma, la rivalità più praticata della storia del tennis – 30-28 in favore di Djokovic – si arricchirà dell’ennesimo capitolo. E noi, giusto dirlo, non possiamo che esserne grati. Appuntamento a martedì. Da capire se in diurna o in serale...

Avanti anche Zverev

Ha faticato non poco anche Alexander Zverev, anche lui atteso al quarto teorico che tutti vogliono con Alcaraz. Il tedesco, contro il sorprendente qualificato Zapata Miralles, ha come sempre fatto e disfatto. In particolare nel primo set, quando avanti 4-1 Zverev ha poi buttato il break di vantaggio andandosi a impelagare in una battaglia mica da ridere. Il teutonico ha dovuto annullare un totale di 3 set point al tie-break, chiuso poi per 13 punti a 11. Zapata Miralles dal canto suo ha mostrato un atteggiamento ammirevole anche nel secondo set, cedendo solo nel finale. Da lì Zverev non ha poi potuto esimersi dal suo compito: 7-6 7-5 6-3 e quarti in cascina.

