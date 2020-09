Fino a ora è stato tutto normale, siamo arrivati ​​all'aeroporto, siamo stati prelevati, siamo giunti in hotel e abbiamo fatto il test, ora aspettiamo i risultati, ci hanno detto che ci vorranno circa 24 ore. Nel frattempo sono chiuso nella mia stanza. È una lotteria, perché il test non ha affidabilità pari al 100%, può risultare positivo e rovinare un torneo importante come il Roland-Garros.

Non credo che sia stata la decisione giusta giocare gli US Open solo perché sono arrivato in semifinale, penso che sia stata quella giusta perché l'organizzazione del torneo ha preso molto sul serio la "bolla". Hanno cercato di rendere tutto il più semplice possibile per i giocatori e penso che le condizioni di sicurezza del torneo, con solo due casi positivi, siano state fantastiche.