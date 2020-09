L’esecuzione sportiva di Mikael Ymer (6-0, 6-2, 6-3 in un'ora e 38 minuti) passa per le armi di Novak Djokovic che a Parigi testa il nuovo torneo senza pubblico, che forse l’avrebbe fischiato, il nuovo tetto con le nuove palline Wilson, che forse lo favoriscono, e le maniche lunghe che invece non piacciono a nessuno. Il sedicesimo Roland Garros consecutivo significa anche la prima partita negli slam dopo la squalifica dallo US Open, ma Nole le streghe le ha già bruciate a Roma vincendo il suo 36° Masters 1000.