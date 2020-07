Forget: "Con il 50% di pubblico saremo soddisfatti. US Open? Sceglieranno i tennisti dove giocare"

Guy Forget, direttore del Roland Garros, ha parlato ai microfoni di Eurosport del Roland Garros e delle prospettive del tennis mondiale.

Può dirci come procede la preparazione del torneo e se è soddisfatto dei progressi?

"Beh sì, siamo davvero contenti dei progressi. Siamo molto eccitati come potrete immaginare. Emotivamente, come potrete immaginare, è stato piuttosto difficile nelle ultime settimane e mesi, ma immagino che sia stato così anche per tutti gli altri. Camminando per il complesso del Roland Garros è molto bello poter finalmente vedere il tetto in cima al campo Philippe Chatrier. Lo stavamo aspettando da tanto tempo. Funziona e funziona davvero bene e abbiamo quasi finito anche con tutte le tribune dei campi laterali. L’altra preoccupazione era riuscire ad avere il torneo a fine settembre: come saprete molti dei nostri amici direttori degli altri tornei hanno dovuto cancellare i loro eventi. Il tennis è stato fortemente colpito e poter sperare davvero che riusciremo ad avere il nostro evento ci lascia comunque in un atteggiamento positivo".

Speriamo bene. Può parlarci dei cambiamenti del torneo legati al coronavirus? So che ha menzionato il 60% della capacità massima in termini di pubblico; che gli spettatori dovranno indossare una mascherina... Per lei quali saranno le principali novità che gli appassionati dovranno aspettarsi?

"Abbiamo seguito le norme in vigore nel nostro paese in questo momento. Come probabilmente saprete in Francia hanno aperto ristoranti, bar e ora i teatri, ma ci sono alcune regole per frequentare quei luoghi. Noi di sicuro come direttori di tornei e organizzatori di eventi stiamo seguendo le stesse regole. Dunque sì, chi vorrà venire al Roland Garros dovrà indossare una mascherina. Ci sarà da rispettare il distanziamento, dunque anche se verrete con un amico o il compagno/a, sarete seduti accanto ma poi con un seggiolino di distanza dagli altri. Ogni famiglia non potrà avere più di 4 posti vicini. E questo è valido sia per i campi principali che per i secondari. Per questa ragione stiamo appunto organizzando per una capacità al 50% di quanto abbiamo normalmente sempre fatto e se riusciremo a raggiungere questo obiettivo potremo dirci molto soddisfatti. Se le cose andranno poi migliorando, e speriamo, potremo vendere qualche biglietto in più, ma sarà ancora una volta il governo a darci eventualmente il via libera".

Sta collaborando con gli US Open per cercare di assicurarsi che i tennisti giochino entrambi i tornei e non solo uno dei due?

"ATP e WTA hanno lavorato molto duramente con noi e i tornei del Grande Slam per essere in grado di stabilire un programma per la fine della stagione in cui i giocatori possano giocare il più possibile. Molti giocatori hanno sofferto molto per non essere in grado di guadagnarsi da vivere, quindi quello che stiamo cercando di fare, tutti noi, è offrire un programma in cui possano effettivamente esibirsi. Ci saranno molti eventi e alcuni saranno attaccati agli altri. Nessuno degli eventi è obbligatorio, quindi i giocatori sceglieranno praticamente dove e quando vogliono giocare. Penso che sia giusto così. Come torneo dello Slam – New York o Parigi che sia – penso che la maggior parte dei giocatori alla fine sceglieranno di partecipare al nostro evento, ma posso comprendere anche chi ha ancora dei dubbi sui problemi legati alla salute e ai viaggi. Con la USTA stiamo lavorando in quanto vogliamo assicurare che chi decide di venire a giocare ai nostri tornei non debba preoccuparsi di altro. Loro stanno facendo un ottimo lavoro, noi anche, vogliamo che alla fine i giocatori possano dire: 'Beh, almeno abbiamo giocato, almeno ci siamo sfidati, siamo in buona condizione fisica e abbiamo salvato il salvabile di questa stagione'. Le persone che hanno seguito gli US Open alla televisione si sono sempre divertite, ma per quest’anno potranno comunque guardarli alla televisione. Io stesso, da tifoso di calcio, mi sono guardato le partite e nonostante non ci sia il pubblico è comunque un ottimo intrattenimento. Penso che questo sia il percorso che gli US Open faranno e auguro loro buona fortuna".

Ci può dire quali eventi saranno in programma quest'anno al Roland Garros?

"Ci abbiamo pensato a lungo e in una certa fase avevamo preso in considerazione anche di far partire il torneo senza le qualificazioni. Le qualificazioni però sono una cosa importante e sono parte del torneo. E così abbiamo deciso di farle comunque: uomini, donne e torneo junior. La stessa cosa per i doppi e per il wheelchair. Vogliamo continuare a supportare tutti questi eventi. Gli unici eventi a cui probabilmente rinunceremo sono il doppio misto e il torneo delle leggende. Sono sicuro che quei giocatori potranno capire; oggi dobbiamo dare la priorità ai motivi di sicurezza e all'assicurazione sanitaria di avere il minor numero possibile di persone nell'area dei giocatori e nelle sale a loro dedicate. Per quanto riguarda media, sponsor e spettatori avremo un numero limitato appunto di persone. Dobbiamo limitarci all’essenziale per questa edizione. E tutto ciò che ho menzionato all’inizio della risposta, per noi, è essenziale".

Quello che è successo all’Adria Tour cambia qualcosa per voi? Vi ha portato a riconsiderare degli aspetti? E per quanto riguarda i raccattapalle?

"Stiamo programmando di avere lo stesso numero di giudici di linea. Sui ball-boy ovviamente non permetteremo di fare ciò che hanno sempre fatto, ovvero consegnare a mano gli asciugamani ai tennisti in campo. Capirete da soli il perché. Vogliamo ovviamente proteggere il più possibile, ovviamente i giocatori ma anche tutte le persone che si trovano a lavorare dentro il torneo. Ancora una volta, seguiremo passo dopo passo ciò che il Ministero dello sport e della salute ci dirà. Avremo dei test. Avremo disinfettanti in tutto lo stadio per permettere alle persone di lavarsi le mani regolarmente. Vogliamo evitare il contatto il più possibile e mantenere uno spazio minimo tra tutti. Penso che la situazione si evolverà ancora tra adesso e l'inizio del torneo. Ma faremo del nostro meglio in modo tale che tutti possano sentirsi al sicuro in termini di questioni legate al virus".

Avete sentito i campioni in carica, Rafa Nadal e Ashleigh Barty? Che idee si sono fatti sul torneo?

"Abbiamo sentito molti giocatori. Abbiamo capito che per molti di loro è stato davvero difficile non solo non riuscire a competere in questi mesi, ma anche non riuscire ad allenarsi. Tutti quelli che abbiamo sentito hanno una grande voglia di tornare in campo. Non è stato facile continuare ad allenarsi ma non sapere quando si sarebbe ricominciato. Alcuni di loro hanno giocato partite nei loro club o abbiamo visto alcune piccole esibizioni che sono state giocate perché vogliono assicurarsi che quando arrivano finalmente le partite vere, saranno in forma e pronti a competere nuovamente. Ma ripeto non è stato affatto semplice per loro passare così tanto tempo lontano dal campo".

Quali sono le cose che non vede l'ora di rivedere il prossimo autunno?

"Non vedo l'ora di rivedere tutti i giocatori, uomini e donne, i loro sorrisi. Non vedo l’ora che scoprano il nuovo Philippe Chatrier con il tetto. E non vedo l’ora di rivederli competere tra loro perché il livello tennistico che si vede qui ogni anno è quanto di meglio ci sia. Spero che tutto ciò possa essere visto anche dai tifosi; e anche se saranno solo la metà di quelli che normalmente possiamo ospitare, i fortunati che ce la faranno sono certo che si godranno uno spettacolo elettrizzante".

