Roland Garros: Nadal-Djokovic 6-0 6-2 7-5, gli highlights

Un capolavoro in due ore e 41 minuti per Rafa Nadal: 6-0 6-2 7-5 a Novak Djokovic. 13° Roland Garros, 100 vittorie a Parigi, 86° titolo in carriera, 61° sulla terra, 999 successi ATP e quarto titolo sulla terra francese senza set persi.

11/10/2020 A 16:11