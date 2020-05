Il Roland Garros cambia idea: ipotesi porte chiuse pur di giocare

Il presidente della federtennis transalpina, in un'intervista al "Journal du dimanche", afferma: "Non escludiamo alcuna opzione. Sarebbe una maniera per favorire la sua visibilità".

Rinviato a settembre a causa della pandemia di Coronavirus, il Roland Garros si potrebbe svolgere a porte chiuse per una questione essenzialmente economica.

Questo il pensiero di Bernard Giudicelli in un’intervista con il "Journal du dimanche". Possibile che il via del torneo sulla terra rossa parigina slitti anche di una settimana: "20 o 27 settembre, non cambia molto", ha detto il presidente della federtennis transalpina. "Organizzarlo a porte chiuse consentirebbe l’esecuzione di parte del modello economico, dei diritti televisivi e del partenariato. Questo non deve essere trascurato", ha concluso Giudicelli. Senza gli incassi per i tifosi, la televisione e le sponsorizzazioni potrebbero ancora essere generate. Il tennis professionistico è sospeso a livello globale fino al 13 luglio e Wimbledon è già stato cancellato.

