Il tabellone maschile

Grande curiosità come sempre per il sorteggio del Roland Garros, soprattutto per capire da quale lato del tabellone sarebbe finito Dominic Thiem, fresco vincitore degli US Open e minaccia n°1 alle ambizioni di Nadal e Djokovic sulla sua superficie preferita.

L’austriaco finisce nella parte bassa, la stessa di Rafa Nadal. L’esordio di Thiem è però tutt’altro che banale: troverà un campione slam come Marin Cilic. Nadal invece parte con il bielorusso Gerasimov, poi uno tra McDonald e un qualificato. In genrale comunque è la parte bassa ad apparire più complicata: qui dentro infatti ci sono giocatori come Zverev (che parte con Novak), Fognini (che sfida Kukushkin) così come Schwartzman (che trova Kecmanovic), Wawrinka, Aliassime, Monfils. Insomma, tutta gente di spessore.

Più “tranquillo” il lato di Djokovic che all’esordio se la vedrà con lo svedese Ymer. Da segnalare partite di primo turno piuttosto interessanti: dalla già citata Cilic-Thiem, alla suggestiva Murray-Wawrinka. Insomma, 4 campioni slam che si incrociano al primo turno. Occhio anche a questi incroci: Tsitsipas-Munar e Medvedev-Fucsovics.

Gli italiani al 1° turno

Mager-Lajovic (alta)

Berrettini-Pospisil (alta)

Caruso-Pella (alta)

Sinner-Goffin (bassa)

Travaglia-Andujar (bassa)

Sonego-qualificato (bassa)

Fognini-Kukushkin (bassa)

Seppi-qualificato (bassa)

Dal punto di vista degli italiani non è fortunato Sinner, che all’esordio trova Goffin e finisce nella parte bassa del tabellone, la più complicata. Anche il primo turno di Berrettini è piuttosto insidioso: vero, Pospisil sulla terra perde un po’ della sua efficacia, ma resta un giocatore in forma come ben visto all’ultimo US Open dove si è spinto fino agli ottavi di finale.

Non fortunatissimi nemmeno Travaglia, Caruso e Mager: tutti e tre pescano infatti giocatori molto abili su questa superficie come Andujar, Pella e Lajovic. Da valutare infine i qualificati di Seppi e Sonego.

Il tabellone femminile

L’assenza di Ash Barty, vincitrice dell’ultima edizione, è ormai notizia di qualche settimana fa. Interessante dunque era capire dove sarebbe finita Serena Williams, alla caccia di quel ‘maledetto’ 24° titolo dello slam. L’americana finisce però nella parte alta, la più complicata del sorteggio femminile. Qui dentro ci sono infatti giocatrici del calibro di Simona Halep, Kiki Bertens (un’insidia sul rosso), Elina Svitolina, Victoria Azarenak, Elise Mertens e anche Amanda Anisimova, semifinalista qui dell’ultima edizione.

Serena Williams esordirà nel derby contro l’americana Kristie Ahn. Per la testa di serie n°1 Simona Halep c’è invece Sara Sorribes Tromo.

Meno complicata la parte bassa, dove finiscono Karolina Pliskova (2), Sofia Kenin (4) e Garbine Muguruza (11), già vincitrice di questo torneo. Muguruza parte con Zidansek, Kenin con Samsonova e Pliskova contro una qualificata.

Le italiane al 1° turno

Giorgi – qualificata (parte alta)

Paolini- Aliona Bolsova (parte bassa)

Da vedere chi pescherà Camila Giorgi, che parte contro una qualificata ma è nella parte alta. Per Jasmine Paolini invece c’è la tennista moldava ma naturalizzata spagnola Aliona Bolsova: un precedente tra le due, in un ITF da 60k nel 2018 a Saint Malo con la vittoria della Paolini in 2 set.

