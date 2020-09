12:50 - Seppi sotto

Roland Garros Roland Garros 2020 LIVE su Eurosport.it ed Eurosport Player 19 ORE FA

Korda vince 6-3 il terzo set e ora ad Andreas serve una maratona per restare nel torneo. Sinner invece continua a volare... 4-1 nel terzo. Jannik aveva già battuto Goffin sul cemento di Rotterdam.

12:32 - 6-0 Sinner!

Secondo set di superiorità imbarazzante per Sinner: 6-0. Padrone del campo, Goffin non sa cosa fare. Non è scontato per un ragazzo di 19 anni che gioca contro la testa di serie numero 11... Forza Jannik! SEGUI LA DIRETTA SCRITTA!

12:15 - Seppi, un set pari

In campo gli altoatesini e anche se Seppi non può contare sul tetto (piove a Parigi) al contrario di Sinner che gioca sullo Chatrier, si va avanti per il momento sul campo 9: dopo aver perso il primo set 6-2, Seppi vince il secondo 6-4 contro il figlio d'arte Korda. SEGUI IL LIVE SCORING

12:00 - Primo set Sinner

Vince 7-5 un set meritato Sinner. Goffin ha fatto fatica a rimanere attaccato al punteggio e ai suoi turni di battuta. L'azzurro mette la testa avanti.

11:38 - 4-3 Sinner

Quattro break consecutivi, Sinner piazza la zampata con un passante in corsa alla Sampras e Goffin non lo lascia scappare: 4-3 per lui contro l'amico belga. Si conoscono benissimo, si rispettano, a volte si allenano insieme ma il sorteggio li ha messi subito contro. Le condizioni sono veramente anomale rispetto a quello a cui siamo abituati. Si sente il rimbombo dei campi indoor, le palle sono lente e pesanti. SEGUI LA DIRETTA SCRITTA!

DAY 1 LIVE! - Sinner e Seppi subito in campo

Amici di Eurosport buongiorno e benvenuti alla prima giornata del Roland Garros 2020. Subito tanta Italia a Parigi con sette azzurri in campo nella giornata inaugurale. Si parte con Sinner-Goffin sullo Chatrier e Seppi-Korda sul campo 9. Buona domenica e buon tennis a tutti!

Campi principali e italiani

Philippe Chatrier dalle ore 11:00

Jannik SINNER (ITA) vs. David GOFFIN (BEL)[11]

Simona HALEP (ROU) [1] vs. Sara SORRIBES TORMO (ESP)

Anett KONTAVEIT (EST) [17] vs. Caroline GARCIA (FRA)

Stan WAWRINKA (SUI) [16] vs. Andy MURRAY (GBR)

Suzanne Lenglen dalle ore 11:00

Victoria AZARENKA (BLR)[10] vs. Danka KOVINIC (MNE)

Jurij RODIONOV (AUT) vs. eremy CHARDY (FRA)

Johanna KONTA (GBR) [9] vs. Cori GAUFF (USA)

Alexander ZVEREV (GER) [6] vs. Dennis NOVAK (AUT)

Simonne Mathieu dalle ore 11:00

Margarita GASPARYAN (RUS) vs. Elise MERTENS (BEL)[16]

Anna Karolina SCHMIEDLOVA (SVK) vs. Venus WILLIAMS (USA)

Benoit PAIRE (FRA)[23] vs. Soonwoo KWON (KOR)

Miomir KECMANOVIC (SRB) vs. Diego SCHWARTZMAN (ARG) [12]

Campo 9 dalle ore 11:00

Sebastian KORDA (USA) vs. Andreas SEPPI (ITA)

Marco CECCHINATO (ITA) vs. Alex DE MINAUR (AUS) [25]

Camila GIORGI (ITA) vs. Martina TREVISAN (ITA)

Greet MINNEN (BEL) vs. Nadia PODOROSKA (ARG)

Campo 10 dalle ore 11:00

Anna BLINKOVA (RUS) vs. Astra SHARMA (AUS)

Pablo ANDUJAR (ESP) vs. Stefano TRAVAGLIA (ITA)

Jordan THOMPSON (AUS) vs. Radu ALBOT (MDA)

Campo 14 dalle 11:00

Ajla TOMLJANOVIC (AUS) vs. Maria SAKKARI (GRE) [20]

Daniel EVANS (GBR) [32] vs. Kei NISHIKORI (JPN)

Barbora STRYCOVA (CZE) [32] vs. Varvara LEPCHENKO (USA)

Corentin MOUTET (FRA) vs. Lorenzo GIUSTINO (ITA)

Nadal: "Ha ragione Djokovic. Sono battibile sulla terra rossa"

Approfondimenti e dichiarazioni

