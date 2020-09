Dopo Australian Open e US Open, ecco il terzo Slam dell'anno: occhi puntati sul Roland Garros, dal 21 settembre ( con le qualificazioni ) fino all'11 ottobre, l'evento più importante sulla terra battuta. Chi sarà il successore di Rafa Nadal e Ashleigh Barty? Al via tutti i giocatori più attesi, da Djokovic a Nadal (le eccezioni sono Federer e Kyrgios) passando per le nuove leve come Jannik Sinner. Con lui la folta truppa di italiani capitanati da Matteo Berrettini.

Le partite saranno in diretta e in esclusiva sui canali Eurosport, con la massima copertura su Eurosport, Eurosport 2 ed Eurosport Player. In più, canali bonus dedicati per i tornei di qualificazione. In streaming, oltre alla consueta programmazione dei canali tv, potrete seguire tutti i campi coperti dalle telecamere: non perderemo nemmeno uno scambio.