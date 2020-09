Dopo Australian Open e US Open, terzo Slam dell'anno: occhi puntati sul Roland Garros, dal 21 settembre (con le qualificazioni) fino all'11 ottobre, l'evento più importante sulla terra battuta. Chi sarà il successore di Rafa Nadal e Ashleigh Barty? Al via tutti i giocatori più attesi, da Djokovic a Nadal (le eccezioni sono Federer e Kyrgios) passando per le nuove leve come Jannik Sinner. Con lui la folta truppa di italiani capitanati da Matteo Berrettini.

Le partite saranno in diretta e in esclusiva sui canali Eurosport, con la massima copertura su Eurosport, Eurosport 2 ed Eurosport Player. In più, canali bonus dedicati per i tornei di qualificazione. In streaming, oltre alla consueta programmazione dei canali tv, potrete seguire tutti i campi coperti dalle telecamere. Per quanto riguarda le qualificazioni Eurosport Player coprirà tutti e 12 i campi su cui si giocheranno le partite: non perderemo nemmeno uno scambio.

Il calendario delle qualificazioni

Il terzo torneo Slam di quest’anno, al contrario di quanto deciso per gli US Open, avrà le qualificazioni. Tra gli uomini saranno in 128 a contendersi i 16 posti per il tabellone principale, mentre tra le donne il numero è ridotto a 96 visto che i posti a disposizione in tabellone sono 12.

Gli italiani che si recheranno a Parigi saranno tredici: otto uomini e cinque donne. Le qualificazioni prenderanno il via lunedì 21 settembre e termineranno venerdì 25 settembre con inizio previsto alle ore 11.

Lunedì 21 settembre - Primo turno qualificazioni

Martedì 22 settembre - Primo turno qualificazioni

Mercoledì 23 settembre - Secondo turno qualificazioni

Giovedì 24 settembre - Secondo turno qualificazioni

Venerdì 25 settembre - Terzo e decisivo turno qualificazioni

Gli italiani in gara

Questo l'elenco degli azzurri presenti nel tabellone di qualificazione maschile del Roland Garros 2020: Marco Cecchinato, Paolo Lorenzi, Federico Gaio, Lorenzo Giustino, Alessandro Giannessi, Roberto Marcora, Gian Marco Moroni, Matteo Viola.

Questo l'elenco delle azzurre presenti nel tabellone di qualificazione femminile del Roland Garros 2020: Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani, Martina Trevisan, Giulia Gatto-Monticone, Martina Di Giuseppe.

Dove vedere le qualificazioni del Roland Garros in tv

Qualificazioni: da lunedì 21 settembre a venerdì 25 settembre in diretta le qualificazioni del Roland Garros su Eurosport ed Eurosport Player. Bonus channel dedicati sul Player per tutte le partite delle qualificazioni, ma non solo. Canali aggiuntivi garantiscono la completa copertura del torneo su tutti i campi coperti dalle telecamere di produzione del torneo.

