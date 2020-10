Un vamos rabbioso riecheggia nella aria parigina all'interno del Suzanne-Lenglen deserto. È l'urlo liberatorio di Matteo Berrettini a fine match, la reazione istintiva dopo una serata non facile, ma dal dolce finale: l'azzurro supera il sudafricano Lloyd Harris in quattro set (6-4 4-6 6-2 6-3) e per la seconda volta in carriera accede al terzo turno del Roland Garros, dove sarà in buona compagnia. Con Marco Cecchinato, Lorenzo Sonego, Stefano Travaglia e Jannik Sinner - tutti vittoriosi ieri - in un'edizione storica per i nostri colori a Bois de Boulogne.

Highlights | Lloyd Harris - Matteo Berrettini

Roland Garros Berrettini umilia Pospisil: 9 italiani al 2° turno 29/09/2020 A 10:57

Vincente sì, ma probabilmente non come aveva sperato alla vigilia dell'incontro. Un successo operaio, col sudore della fronte e la lingua di fuori: perchè no, per lunghi tratti del match non è stato un bel Berrettini. Poco centrato sulla pallina, insicuro, tradito da un rovescio troppo ballerino. Neppure dopo quel primo set vinto in rimonta che poteva fargli ritrovare la fiducia smarrita. Harris non è un satanasso e concede a sua volta il fianco all'avversario (48 gratuiti a fronte di 26 vincenti per lui a fine match), eppure dopo un'ora e mezza si ritrova un set pari.

Difesa e passante di rovescio: magico Berrettini

Berrettini però è bravo a mettere da parte la frustrazione e a riordinare le idee, anche se non è giornata per cali di concentrazione. La cronaca della seconda metà del match racconta comunque di un Matteo in crescita, soprattutto con il diritto e tanto basta per mettere la museruola a un Harris che a un livello appena più alto non ha le armi per nuocere all'azzurro. Berrettini si divora il terzo e il quarto set, pur tremando un po' in allo striscione del traguardo - partita chiusa al terzo match point dopo due errori banali. Ma per oggi va bene così. Dopodomani, dall'altra parte della rete ci sarà il tedesco Daniel Altmaier, 22enne numero 186 del mondo.

Berrettini, passante di rovescio super: Harris annichilito

Roland Garros Berrettini, Sinner, Giorgi & co: il borsino degli italiani 25/09/2020 A 10:40