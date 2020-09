Nella folta spedizione di italiani qualificati per il secondo turno del Roland Garros 2020 non ci sarà Salvatore Caruso. Il siciliano si arrende a Guido Pella (n.37 Atp) in quattro set (7-6 6-7 7-5 6-4 in favore dell'argentino) e quasi altrettante ore di match. Una sfida che lascerà dei rimpianti nella mente dell'azzurro, al terzo turno un anno fa a Bois de Boulogne e oggi reo di aver lasciato per strada davvero tante occasioni per indirizzare il match sui binari desiderati.