Il miglior regalo di compleanno possibile. Se la ricorderà a lungo questa giornata Marco Cecchinato, 28 anni oggi, e di nuovo al terzo turno del Roland Garros dopo il magico 2018 a Bois de Boulogne. L'azzurro vince con merito la sfida con l'argentino Juan Londero, sconfitto 6-3 6-2 5-7 6-2 in un match dominato con eccezion fatta del finire del terzo set, quando qualche vecchio fantasma ha fatto capolino nella sua testa. Ma oggi c'è solo spazio per la festa per un giocatore ritrovato, in grado di vincere e convincere fino a qui. Ora sfiderà Zverev e guai per il tedesco sottovalutare il vecchio Ceck.