Una battaglia di nervi più che una partita di tennis. Marco Cecchinato ritrova il secondo turno di uno Slam due anni dopo la storica cavalcata alla semifinale del Roland Garros 2018 annientando la testa di serie numero 25 del tabellone, il Next Gen Alex De Minaur 7-6(9) 6-4 6-0 in 2 ore e 53 minuti. Diventano, dunque, 3 gli azzurri vincenti in questo day 1 parigino: Jannik Sinner, Stefano Travaglia e, appunto, Marco Cecchinato!